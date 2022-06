Hun bestemte seg på vei til TV-huset. Det avverger trolig svensk regjeringskrise.

Alle ventet på hva én partiløs politiker ville stemme i dagens mistillitsavstemning. Amineh Kakabaveh vil ha forsikringer om støtte til kurdere.

Amineh Kakabaveh er partiløs og truet med å stemme for mistillitsforslaget mot justisministeren selv om hun ikke hadde noe imot ham.

7. juni 2022 08:30 Sist oppdatert nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Saken oppdateres

Klokken 12 tirsdag er det avstemning i den svenske Riksdagen.

Sverigedemokraterna har fremmet mistillitsforslag mot justisminister Morgan Johansson. De mener han har sviktet i å bekjempe gjengkriminaliteten i Sverige og påstår at han har gjort landet mer utrygt. Sveriges statsminister Magdalena Andersson sa før helgen at hele regjeringen går av om Johansson felles.

Selv om saken egentlig handler om kriminalitet, har den fått betydning for en helt annen sak: Sveriges Nato-søknad.

Vil ha forsikringer

Helt frem til klokken 7 tirsdag morgen var det høyst uklart hvordan avstemningen ville gå. Alt tyder på at den vil henge på én enkelt stemme. Og den tilhører den partiløse politikeren Amineh Kakabaveh.

Opposisjonen har til sammen 174 stemmer i Riksdagen, hvis alle stemmer i henhold til partilinjen. For å felles justisministeren trengs 175 stemmer.

Kakabaveh har åpnet for å felle Johansson.

Det som er spesielt med saken, er at hun ikke støtter innholdet i Sverigedemokraternas forslag. Hun mener justisministeren har gjort mye bra.

Men hun ville ha forsikringer på et helt annet område, som går rett inn i den kinkige, svenske Nato-prosessen. De skal hun ha fått grytidlig tirsdag morgen.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson og den amerikanske forsvarssjefen under en øvelse i Stockholm i helgen. Sverige har søkt om å bli medlemmer av Nato, men Tyrkia har så langt sagt nei.

Bestemte seg i morges

Amineh Kakabaveh har kurdisk bakgrunn og er som en rød klut for Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan. I fjor høst hjalp hun Magdalena Andersson til makten fordi hun også da satt på en avgjørende stemme. Da fikk hun en avtale med sosialdemokratene om støtte til de kurdiske selvstyremyndighetene i Nord-Syria. Kakabaveh vil ha forsikringer om at den fortsatt gjelder, og at Sverige ikke gir etter for Erdogans krav.

Gjennom pinsehelgen var det samtaler mellom Kakabaveh og sosialdemokratene. Blant annet satt de sammen på den svenske nasjonaldagen mandag. Først grytidlig tirsdag morgen skal hun ha fått de forsikringene hun ønsket seg.

– Jeg bestemte meg på vei til TV-studio, sa Kakabaveh til Sveriges Television klokken 7.

Åpner for å ombestemme seg

Hun sa at hun vil avstå fra å stemme. Det betyr at opposisjonen ikke vil få flertall. Men bare en halvtime senere åpnet hun for at hun kan ombestemme seg.

Hun sier til Sveriges Radio at hun fikk forsikringer klokken 6.15 tirsdag om at sosialdemokratene vil si offentlig hvilke løfter de har gitt henne. Nå venter hun på at de skal gjøre det.

– Jeg venter til klokken 12. Jeg håper at sosialdemokratene får mange spørsmål og sier til mediene det de har sagt til meg. Hvis ikke, er det tid til å ombestemme seg, sa hun.

Klokken 9 bekreftet sosialdemokratenes partisekretær Tobias Baudin til nyhetsbyrået TT at avtale med Kakabaveh gjelder.

Bare én vinner

Lederen i det kristeligdemokratiske partiet Ebba Busch er kritisk til prosessen. Hun spør om det er på denne måten Sverige skal styres.

Sverige har søkt om medlemskap i Nato. Men Tyrkia har blokkert søknaden så langt. President Erdogan mener at Sverige støtter det tyrkerne kaller kurdiske terrorister.

Sveriges Radios kommentator Fredrik Furtenbach tror Morgan Johansson, og dermed regjeringen, overlever dagens avstemning, selv om det ikke er helt sikkert.

Han mener at den eneste som har tjent på den siste ukens turbulens er Amineh Kakabaveh. Hun har vært Sveriges mest ettertraktede politiker.

– Opposisjonen har demonstrert at den har et svakt grunnlag, men det visste vi jo fra før. Og dette viser at regjeringen er avhengig av en person som er som en rød klut for Tyrkia. Det er en kilde for uro for Nato-vennene, sier Furtenbach til egen kanal.

Amineh Kakabaveh er svært kritisk til Erdogan og sier at han ikke kan bestemme hvem som skal sitte i den svenske Riksdagen eller hva Sverige skal gjøre.

Kakabaveh ble født i Iran og har kurdisk bakgrunn. Før hun måtte flykte til Sverige kjempet hun i kurdiske peshmerga-styrker. Hun har vært innvalgt i Riksdagen fra 2008 og var opprinnelig medlem av Vänsterpartiet, som er SVs og Rødts søsterparti i Sverige. Hun kom imidlertid i konflikt med partiet og er nå partiløs. Ingen av de politiske blokkene i Sverige har flertall i Riksdagen. Derfor er Kakabaveh på vippen.