Truet med å boikotte dagens EU-toppmøte. Balkan-landene føler seg som et B-lag i EU.

BRUSSEL (Aftenposten): I over ti år har de stått i kø for å bli EU-medlemmer. Nå er de igjen parkert på venterommet.

Frankrikes president Emmanuel Macron i samtale med EUs toppledere før EU-Balkan toppmøtet. Macron får mye av skylden for at Balkan-landene er plassert i sidelinjen.

49 minutter siden

Samtidig rykker Ukraina frem i køen og får all oppmerksomhet.

Det er et historisk sus over denne ukens EU-toppmøte. I rekordfart har EU gitt Ukraina kandidatstatus, hvilken betyr at de kan starte formelle forhandlinger om medlemskap i EU.