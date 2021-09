Mujtabas familie er i krise. For å overleve må de selge et lastebillass med eiendeler. Mange er interessert. De tar en god kikk på kjøleskap, tepper, kjeler og puter. Mohammed Naim får tilslaget på lastebillasset. Han håper han har gjort et godt kjøp. Mujtaba er glad han fant en kjøper, da klarer familien seg litt til. Verden Afghanistan Et lasteplan med eiendeler selges til spottpris. Krig er avløst av økonomisk krise.

KABUL (Aftenposten): Bruktmarkedet i Kabul er stappfullt. Folk selger det de har for å overleve.

16. sep. 2021 19:46 Sist oppdatert nå nettopp

Gamle møbler, tepper og husholdningsartikler av alle slag ligger strødd langs veien rundt bruktmarkedet. Eksos spys ut fra den tette trafikken rett ved.

Mujtaba er her for å kvitte seg med noen av familiens eiendeler. Ikke fordi han vil, men fordi han må. Et kjøleskap, tre verdifulle tepper, noen madrasser, puter, en vifte, et par radioer og noen kjeler skal snart få en ny eier.

Spørsmålet er om han kan få en pris han kan være fornøyd med. Og hvor lenge familien vil få noe å leve av.

Mujtaba hadde tidligere en kontorjobb i finansdepartementet. Som mange andre i Afghanistan mistet han jobben etter at Taliban tok over makten. Familien trenger penger, derfor selger de unna noe av det de har. Men 19-åringen synes han fikk vel dårlig betalt.