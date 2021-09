Selvkjørende biler er et av Japans svar på eldrebølgen

Japan satser for fullt på utvikling av selvkjørende biler. Håpet er å løse noen av utfordringene med landets aldrende befolkning. Men det er humper i veien.

I høst ble en 90 år gammel japansk sjåfør dømt til fem års fengsel etter en dødelig bilulykke i en trafikkert gate i Tokyo, der en 3-åring og hennes mor ble drept. Saken vakte stor oppmerksomhet og førte til en intens debatt om at eldre bak rattet kan være et sikkerhetsproblem.

Japans befolkning er den eldste i verden. Det gir sine utfordringer, blant annet når det gjelder transport. Myndighetene satser derfor stort på selvkjørende kjøretøy for å løse noen av problemene, men veien ligger ikke helt flatt foran dem.

En ulykke med et selvkjørende testkjøretøy under Paralympics, illustrerer noen av utfordringene.

Det hindrer ikke myndighetene i å gire opp satsingen. De har pekt ut denne teknologien som en hovedprioritet.

Regjeringen har blant annet endret loven for å bane vei for stadig mer avanserte selvkjørende kjøretøyer. Departementet for økonomi, handel og industri (METI) har planer om 40 slike drosje-teststeder på landsbasis innen 2025.

Kan ta avgjørelser alene

I fjor ga de tillatelse til en delvis selvkjørende bil til å kjøre på offentlige veier.

Honda -bilen har «nivå 3 autonomi», noe som betyr at den kan ta visse avgjørelser alene, selv om en sjåfør fortsatt må være klar til å ta rattet i nødstilfeller.

De fleste som elsker teknologiske nyvinninger synes nok ideen om selvkjørende biler er genial, og sikler etter å prøve det.

Selvkjørende buss i Oslo

Det er ikke bare Japan som satser på selvkjørende kjøretøy. Oslos første selvkjørende bussrute, linje 35, mellom Kontraskjæret og Vippetangen åpnet mai 2019 med to selvkjørende busser. Bussene er elektriske med sitteplass til 11 passasjerer.

Japan er da heller ikke det eneste stedet i verden med selvkjørende kjøretøy på veiene. I Oslo ble en selvkjørende buss satt inn i trafikk for utprøving for første gang i mai 2019.

Ruter har uttalt at selvkjørende kjøretøy vil være en viktig del av kollektivtransporten i fremtiden, og at de vil satse på denne teknologien.

Også i andre land, blant annet i USA, er prosjekter i gang.

Mangel på arbeidskraft

Men for Japans myndigheter er en av drivkreftene bak satsingen altså også et alvorlig problem: eldrebølgen.

I en fersk rapport fra METI understrekes det at sjåfører blir eldre og at menneskelige ressurser er blitt en alvorlig mangel i vare- og transportsektoren.

METI advarer også om «fryktelige trafikkulykker forårsaket av eldre sjåfører som begår feil i trafikken». Etter fæle ulykker med eldre bak rattet, har temaet vært gjenstand for opphetet debatt.

Bilprodusenter på banen

Bilprodusentene Toyota viste frem et konsept for en selvkjørende minibuss på bilmessen i Tokyo for to år siden. Men utviklingen tar tid.

Oppmuntret av regjeringens klare budskap har japanske bilprodusenter gladelig stilt opp for å utvikle teknologien.

Den kjente bilprodusenten Toyota planlegger å kjøre sine e-Palette selvkjørende busser på egne veier i smartbyen selskapet bygger ved foten av Fuji-fjellet.

Disse bussene kjørte også i landsbyen til idrettsutøverne under de olympiske lekene i Tokyo 2020, men prosjektet ble midlertidig stanset etter at et av kjøretøyene traff og påførte en synshemmet deltager lettere skader.

Det var faktisk ikke teknologien som sviktet. Bussen hadde oppdaget mannen og stoppet, men en operatør om bord overstyrte systemet.

Langt igjen

Christopher Richter, som er forskningsleder ved investeringsgruppen CLSA og bilspesialist, sier hendelsen viser at det er langt igjen.

– Folk kunne jo fastslå at selv i et slikt kontrollert miljø «mislyktes det», sier han til nyhetsbyrået AFP.

Men Richter mener at selvkjørende kjøretøyer blir helt nødvendige – spesielt på landsbygda.

– Jeg forstår godt hvorfor dette er en prioritet for regjeringen og for bilprodusentene. Men det vil nok gå minst et tiår før man kan få et større omfang, mener han.

Vanskelig å spå

Japans tidligere statsminister Shinzo Abe testet en av Hondas tidlige selvkjørende biler allerede i 2013. Men utviklingen har tatt tid.

Japans bilprodusenter innrømmer at det på nåværende tidspunkt er vanskelig å si hvor fort utviklingen kan gå.

Da Nissan gjennomførte tester av sine «Easy Ride» selvkjørende drosjer i 2018, forventet selskapet at de ville være kommersielt tilgjengelige fra begynnelsen av 2020-årene.

Visepresident, Kazuhiro Doi, som har ansvar for forskningen i Nissan, er mer forsiktig nå.

– Den sosial aksepten for selvkjørende biler er ikke stor nok, sier han.

Doi fastslår at svært få mennesker har erfaring med autonom kjøring. Uten denne erfaringen vil mange også ha vanskelig med å akseptere denne teknologien.

– Det er for nytt, sier han.

Testrunde

Men denne måneden er Easy Ride -drosjene i hvert fall inne i sin tredje testrunde på offentlige veier i Yokohama utenfor Tokyo, om enn i et begrenset område.

– Dørene lukkes, sier en kvinnestemme etter at en passasjer har trykket på bilens startknapp. Bilen setter seg deretter i gang selv og beveger seg sakte fremover.

– Alle blir overrasket etter å ha tatt en testtur. De sier det gikk bedre enn de hadde forventet, sier Doi.

Foreløpig unngår Easy Ride-bilene kompliserte områder med trange eller svingete gater.

– Dessverre har disse mer kompliserte områdene også kunder som vil ha drosje, sier han.

Førerløse droner

Det er for øvrig ikke bare selvkjørende biler som testes ut rundt om. Også førerløse droner forsøkes ut flere i flere land. Dubai testet sine første, førerløse taxidroner i 2017. Det tyske selskapet Volocopter testet sin flyvende taxi i Singapore i 2019. Også i Norge ønsker man å teste ut ulike former for føreløs transport i luften.

I Norge satses det blant annet å utvikle å utvikle ambulansedroner, skriver Norsk Totalforsvar forum.