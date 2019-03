WSJ: USA gransker Boeing-tillatelse

Det er Wall Street Journal som melder at offentlige anklagere har bedt om en rekke dokumenter i knyttet til godkjenningen av Boeings 737 MAX 8-modell. Henvendelsene omtales som «uvanlige» av personer som er kjent med saken, og kommer samtidig med at USAs samferdselsdepartement undersøker omstendigheter rundt sikkerhetsgodkjenningen av det nye flyet.

To flystyrter i Indonesia og Etiopia har rettet oppmerksomhet mot programvaren i Boeings MAX 8-maskiner. Programvaren, som kalles MCAS, mistenkes for å ha bidratt til ulykkene ved å tvinge flyenes nese nedover dersom en sensor registrerer at flyets vinkel i luften er for steil.

Den 11. mars, dagen etter ulykken i Etiopia, opplyste Boeing at de vil oppdatere programvaren som skal motvirke at flyet steiler. Samtidig framholdt da både det amerikanske selskapet og USAs luftfartsmyndigheter at flyet er trygt.

Uklart

Nå kommer det fram at en stevning ble sendt 11. mars. Minst én person som er stevnet var involvert i utviklingen av flymodellen 737 MAX 8.

Det bes om relevante dokumenter, inkludert korrespondanse, eposter og tekstmeldinger. Kontaktperson på stevningen er en anklager fra Justisdepartementet.

Det er uklart hvorvidt forespørselen settes i sammenheng med at det amerikanske samferdselsdepartementet også gransker de føderale luftfartsmyndighetene Federal Aviation Administration (FAA). Denne granskingen er rettet mot godkjenningen av MCAS og om systemet kan har spilt en rolle i ulykken i Indonesia 29. oktober, der et fly fra Lion Air styret like etter avgang.

WSJ fikk ikke tak i verken samferdsels- eller justisdepartementet for kommentar i saken søndag.

En talsperson fra Boeing avsto fra å gi kommentar.

Likhetstegn

Meldingene om granskning kommer samme dag som den etiopiske transportministeren Dagmawit Moges uttalte at det er klare likhetstrekk mellom de to ulykkene.

Amerikanske myndigheter har uttalt at det for tidlig å trekke konklusjoner i saken. Det er den franske flyhavarikommisjonen (BEA) som har fått ansvaret for den videre etterforskningen etter flystyrten i Etiopia forrige søndag. De svarte boksene, som i virkeligheten er oransje og inneholder flyets ferdskriver og taleregistrator, kom fram til Paris torsdag. Arbeidet var i gang fredag, men det er usikkerhet om hvor mye informasjon det vil være mulig å hente ut av taleregistratoren.

FAA sa søndag at 737 MAX, som ble tatt i bruk i 2017, ble godkjent i henhold til «standard godkjenningsprosess», inkludert designanalyser, bakke- og flytester, vedlikeholdskrav, og samarbeid med andre sivile luftfartsmyndigheter.

En talsperson fra Boeing har i en uttalelse sagt at 737 MAX ble sertifisert i henhold til flymyndighetenes krav og prosesser som er brukt ved godkjenning av alle tidligere nye fly.