Frode Berg må vente. Fengslingen er forlenget til 5. februar.

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg (62) ble arrestert 5. desember i Moskva 2017.

Sikkerhetstjenesten FSB anklager ham for spionasje mot den russiske Nordflåten.

Berg selv har forklart at han var kurér på oppdrag for norsk etterretningstjeneste, men avviser at han drev spionasje.

Berg skulle sende 3000 euro i en konvolutt til en kvinne med navnet «Natalja».