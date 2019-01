Polske nasjonalister demonstrerte i Auschwitz

Samtidig som statsminister Mateusz Morawiecki og andre representanter for det offisielle Polen mintes de drepte i nazistenes dødsleirer ved byen Oswiecim og 74-årsdagen for at sovjetiske soldater friga Auschwitz, holdt nasjonalistene sin egen markering.

– Den jødiske nasjon og Israel gjør alt for endre den polske nasjons historie. Det kan ikke polske patrioter tillate, sier høyrenasjonalisten Piotr Rybak, som var med på å arrangere søndagens demonstrasjon.

Mellom 1,1 og 1,2 millioner mennesker ble drept i leirene i Auschwitz-Birkenau. Dødsleirene utenfor Krakow var en del av Nazi-Tysklands utryddelse av de europeiske jødene. Det er anslått at rundt 100.000 av de drepte i Auschwitz ikke var jøder, inkludert ikke-jødiske polakker, motstandsfolk, sovjetiske krigsfanger og roma.

– Tyskland, ikke nazistene

Statsminister Morawiecki sa i sitt minneord søndag at ansvaret for holocaust må legges hos Hitler-Tyskland, ikke nazistene.

– Hitler-Tyskland livnærte seg på fascistisk ideologi. Men all ondskapen kom fra denne staten, og det kan vi ikke glemme. Noe annet vil være å relativisere ondskapen, sa Morawiecki.

– Den polske staten opptrer som sannhetens beskytter. Jeg lover å bevare den fulle sannheten om den perioden, sa statsministeren.

Omstridt lov

Uttalelsen kommer et år etter at Polen vedtok en lov som gjorde det straffbart å beskylde den polske staten eller det polske folket for delaktighet i Nazi-Tysklands forbrytelser under andre verdenskrig. Etter protester fra USA og Israel ble loven endret, slik at brudd ikke kan straffes med bøter eller fengsel.

Det diplomatiske forholdet mellom Polen og Israel kjølnet etter at Polen vedtok den omstridte loven. Rundt tre millioner av Polens 3,2 millioner jøder ble drept i holocaust.