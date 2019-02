Yanez er den første aktive generalen i Venezuela som har skiftet side og ikke lenger støtter president Nicolás Maduro, etter at opposisjonsleder Juan Guaidó erklærte seg selv som president 23. januar, melder Reuters.

I videoen sier Yanez at «overgangen til demokrati er nært forestående». Han beskriver Nicolás Maduro som en diktator, og Juan Guaidó som president.

I videoen hevder Yanez at 90 prosent av Venezuelas væpnede styrker er mot Maduro.

Videoen har fått forsvarsledelsen til å anklage generalen for forræderi.

Til Associated Press nekter Yanez å svare på om han fortsatt er i Venezuela, eller har forlatt landet. Associated Press opplyser at de fikk tak i ham på en colombiansk mobilnummer.

Kan bli avgjørende for utfallet

Juan Guaidó, som er leder for Venezuelas nasjonalforsamling, er blitt anerkjent som president av USA og en lang rekke andre land, til tross for at det fortsatt er Maduro som reelt sett sitter med makten.

Inntil videoen med Yanez' erklæring ble kjent lørdag, har det virket som Maduro fortsatt har hatt støtte fra landets militære ledere. Hvem militæret støtter, kan bli avgjørende for utfallet av maktkampen i landet.

USAs sikkerhetsrådgiver John Bolton har tidligere oppfordret den venezuelanske hæren og sikkerhetsstyrkene til å akseptere «den fredelige, demokratiske og konstitusjonelle maktoverføringen» til Juan Guaidó.

Carlos Garcia Rawlins / Reuters / NTB scanpix

Skjermbilde fra Twitter

Planlegger store demonstrasjoner

Tilhengere av opposisjonsleder Juan Guaidó planlegger store demonstrasjoner i Venezuela lørdag. Det gjør også tilhengere av president Nicolás Maduro.

– Vi skal sørge for det største demonstrasjonstoget i historien til Venezuela og dette kontinentet, sa Guaidó i forkant av protesten.

Den begynner foran kontorene til EUs representanter i den venezuelanske hovedstaden Caracas. Formålet er å presse unionen til å trappe opp støtten til Guaidó.

Også Maduros tilhengere planlegger en stor demonstrasjon i Caracas lørdag. Den markerer at 20 år er gått siden Maduros forgjenger Hugo Chávez kom til makten.

Demonstrasjonene holdes i ulike deler av byen, men det er likevel frykt for at voldelige sammenstøt kan oppstå.