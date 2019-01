Handel og norske investeringer var derimot sentrale tema under den ukrainske statsministerens samtaler med statsminister Erna Solberg (H), stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mandag.

– Ukraina er blitt et viktig partnerland for Norge. Besøket befester det gode samarbeidet mellom våre to land, understreket Solberg.

Norge har i likhet med resten av Vest-Europa stilt seg bak Ukraina etter at Russland i 2014 annekterte Krim-halvøya.

Fakta: Fakta om konflikten i Ukraina * I 2013 sa Ukrainas daværende president Viktor Janukovitsj nei til en planlagt handels- og samarbeidsavtale med EU. * Avgjørelsen utløste demonstrasjoner mot den prorussiske presidenten, og nærmere 100 demonstranter ble drept. * I februar 2014 ble Janukovitsj avsatt og en overgangsregjering innsatt. Kort etter tok væpnede, prorussiske styrker kontroll over Krim-halvøya sør i Ukraina. * I mars 2014 stemte Krims befolkning for løsrivelse, og Russland annekterte halvøya. * Øst i Ukraina har prorussiske separatister tatt kontroll over flere områder. Etter å ha organisert en folkeavstemning, proklamerte opprørerne uavhengighet for regionene Donetsk og Lugansk i mai 2014. * Siden er over 10.000 mennesker drept og rundt 1 million drevet på flukt. * I februar 2015 undertegnet partene en våpenhvile i Hviterusslands hovedstad Minsk. * Ifølge Minsk-avtalen skal det østlige Ukraina få selvstyre. Dette ble vedtatt av den ukrainske nasjonalforsamlingen sommeren 2015, men har foreløpig ikke skjedd. * EU har innført sanksjoner mot Russland som følge av annekteringen av Krim-halvøya og Norge har sluttet seg til disse. (NTB)

Norge har også sluttet seg til sanksjonene EU har innført mot Moskva og kritiserer russerne for å støtte separatister i Øst-Ukraina der konflikten de siste fem årene har kostet over 10.000 mennesker livet.

Sluppet lett

Ukraina har imidlertid sluppet lettere fra norsk kritikk, til tross for stadig flere dystre rapporter fra landet der Hrojsman overtok som statsminister i 2016.

Menneskerettigheter ble heller ikke nevnt med ett ord under Solbergs og Hrojsmans felles pressekonferanse.

– Ukraina har gjennomført betydelige reformer de siste årene, sa Solberg.

Forverret

Human Rights Watch slår i sin siste årsrapport fast at situasjonen for menneskerettigheter er forverret de siste årene.

Voldelige angrep mot kvinneaktivister, homofile, romfolk, menneskerettsaktivister, journalister og korrupsjonsjegere skjer stadig oftere, noen ganger med tap av menneskeliv som følge.

Gina Grieg Riisnæs

De høyreekstreme og nasjonalistiske gruppene og aktivistene som står bak, går i stor grad fri.

Syreangrep

8. mars-togene i Kiev, Lviv og Uzhgorod ble i fjor angrepet av høyreekstremister som kastet maling på deltakerne, uten at politiet grep inn.

En av kvinnene som organiserte den lovlige demonstrasjonen i Kiev, Olena Sjevtsjenko, ble derimot pågrepet og siktet for forstyrrelse av ro og orden.

Noen måneder senere ble anti-korrupsjonsaktivisten Katerina Gandsjuk utsatt for et dødelig syreangrep, og en mann ble drept og flere alvorlig såret i et angrep mot en romleir i Lviv.

Tortur

Ytrings- og pressefriheten innskrenkes også stadig mer, og sikkerhetsstyrkene og sikkerhetstjenesten SBU anklages for tortur av fanger.

– Ukraina gjør stadig mindre for å beskytte menneskerettighetene, slo Rachel Denber i Human Rights Watch nylig fast.

Hun frykter at president- og parlamentsvalget senere i år vil føre til ytterligere forverring.

– Ukrainske velgere bør tenke over hvilke farer regjeringens unnfallende svar på nasjonalistisk vold utgjør, sier hun.

Korrupt

Amnesty International deler bekymringen over utviklingen i Ukraina, og det samme gjør Europarådets menneskerettighetskommissær , FNs spesialrapportør mot tortur og FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR).

Transparency International rangerer Ukraina som et av verdens mest korrupte land, og Det internasjonale pengefondet (IMF) er blant dem som har gitt uttrykk for stor bekymring.