Erna Solberg: IS-krigere kan vende hjem, men de vil bli straffeforfulgt

Statsministeren understreker at Norge ikke vil hente hjem noen aktivt, men hun påpeker at norske statsborgere i Syria har rett til å komme hjem.

– Vi kan ikke sende inn norske diplomater og hente noen ut nå. Men om det blir en annen type løsning, må vi også ta ansvar for våre borgere på et tidspunkt, sier Solberg til VG.

Hun sier de som vender hjem, vil bli straffeforfulgt og fulgt opp av politiet.

SOHR: Siste IS-krigere har gitt seg

Ifølge observatørgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har USA-støttede syriske opprørere tatt kontroll over IS' siste enklave øst i Syria.

Lørdag kom meldinger om at de siste IS-krigerne skal ha gitt seg. Opprørsalliansen Syrias demokratiske styrker (SDF), som i hovedsak består av den kurdiske YPG-militsen, har i flere dager kjempet for å bekjempe IS i landsbyen Baghouz, øst for den siste IS-kontrollerte lommen i Eufrat-dalen i Syria.

Felipe Dana / NTB scanpix

SOHR opplyser at de siste IS-jihadistene, mange av dem fremmedkrigere, har overgitt seg til SDF i løpet av de siste to dagene. Det skal være snakk om rundt 200 personer. Det antas at noen kan fortsatt gjemme seg i undergrunnstunneler.

Det har vært diskusjon om hvordan bør forholde seg til IS-kvinner og -menn hvis de returnerer til Norge med sine barn. Venstres Abid Raja har tatt til orde for at det er tryggere hvis barn av IS-krigere hentes hjem i ung alder, ifølge flere medier.

Minst 40 norske barn

PST-sjef Benedicte Bjørnland har tidligere bedt kommune-Norge om å forberede seg på et helt nytt fenomen fordi hjemvendte fremmedkrigere er noe helt annet enn sårbare flyktninger.

