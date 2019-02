– Det var verre enn jeg hadde forestilt meg, sa tidligere statsminister Kåre Willoch da han i mai 2004 besøkte byen Hebron på Vestbredden. Han kom dit etter å ha blitt invitert at Flyktninghjelpen og reiste dit sammen med den daværende generalsekretæren Raymond Johansen, Oslos nåværende byrådsleder.

Willoch reiste dit for å se hvordan det norskledede observatørkorpset TIPH skulle bidra til avspenning mellom byens 200.000 palestinere, 500 jødiske bosettere og de israelske soldatene som passer på bosetterne.

Dette observatørkorpset må nå avvikles fordi Israel ikke har forlenget mandatet deres.

– Netanyahu vil avlive en tostatsløsning

Den nå 90 år gamle Kåre Willoch har en krystallklar mening om utviklingen.

– Jeg synes dette er trist, for å si det forsiktig. Dette observatørkorpset har vært viktig for å beholde ro og orden. Deres tilstedeværelse har gitt den opprinnelige befolkningen en følelse av trygghet og de har bremset plagene mot palestinerne, sier Kåre Willoch.

– Hva leser du ut av at Israels statsminister Benjamin Netanyahu unnlater å forlenge mandatet nå?

– Netanyahu har systematisk brutt med forutsetningen for Oslo-avtalen og delingen av området i to stater. Han ønsker tydelig å avlive håpet om en tostatsløsning, svarer Høyre-politikeren som var Norges statsminister i fem år på 1980-tallet.

Willoch i 2004: Tyrannisering

Den da 75 år gamle Kåre Willoch var krass i sine karakteristikker også da han besøkte Hebron i 2004.

– Jeg må si denne kontrasten mellom der bosetningene ligger og utenfor, den kontrollen som gjennomføres, soldater i takposisjoner, denne tyranniseringen av de omliggende palestinske områdene er veldig iøynefallende. Jeg har jo lest om at det er bosetninger inne i den palestinske bebyggelsen, men måten det er gjort på her er ekstremt provoserende, sa Willoch til Aftenposten.

– Men tyrannisering er et sterkt ord? fulgte vår reporter opp.

– Ja, det er jo det. Men når de altså okkuperer hus som ligger over handlegater, og sitter der og kaster søppel og stein ned i handlegatene så folk må ha netting over seg for ikke å bli rammet, så er ikke det noe dårlig uttrykk, svarte Willoch.

Fakta: Hebron By på Vestbredden drøyt tre mil sør for Jerusalem. Regnes som viktig i jødedommen, kristendommen og islam. Israel okkuperte Hebron under seksdagerskrigen i 1967 og nektet jødiske bosettere å slå seg ned i byen. Året etter leide en gruppe amerikanske jøder alle de 40 rommene på et hotell i sentrum av Hebron, for aldri å sjekke ut igjen. Over 500 bosettere bor i dag i sentrum av Hebron, omgitt av 220.000 palestinere. Kilde: NTB

Massedrap i Patriarkenes grav utløste krise

Det midlertidige internasjonale nærværet i Hebron (TIPH) hadde kommet i stand etter at en bosetter, den israelskamerikanske legen Baruch Goldstein, tok seg inn i Patriarkenes grav i Hebron den 25. februar 1994 og drepte 29 palestinere og såret 125 andre.

At det var nordmenn som tok på seg oppgaven, var en direkte følge av at man året før hadde forhandlet frem Oslo-avtalen mellom palestinerne og Israel.

Oslo-avtalen hadde gitt håp om en fredsløsning

Det var i en tid da Oslo-avtalen innga håp. Tillitsbyggende tiltak skulle gjøre det mulig en gang i fremtiden å få løst alle de vanskelige spørsmålene Oslo-avtalen hadde skjøvet foran seg. Men det skulle vise seg for vanskelig å nå enighet om Jerusalems status, de palestinske flyktningenes eventuelle rett til å vende tilbake, opprettelsen av en palestinsk stat og denne statens grenser.

Drapene i Hebron den 25. februar 1994 var blant de første store krisene for Oslo-avtalen.

Fastlåst situasjon i Hebron og andre steder

Det forhandles ikke lenger mellom partene og mange lurer på om noen av partene har noe ønske om det.

Følgene av at de norskledede TIPH-observatørene kastes ut av Hebron kan bli alvorlige.

– Dette vil føre til flere angrep fra israelske bosettere og mer omfattende brudd på palestinernes menneskerettigheter, sier Hebrons borgermester, Tayser Abu Sneineh.

FN og Norge er bekymret

FNs generalsekretær António Guterres er også dypt bekymret.

– TIPH har fått bred anerkjennelse, også fra FNs hovedforsamling, for sitt positive bidrag til å dempe spenningen i et så sensitivt område, sier generalsekretærens talsmann, Stephane Dujarric under en pressebriefing i FN.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er også urolig for følgene av at observatørene nå blir forvist fra Hebron.

– Situasjonen er ustabil og konfliktfylt. Den internasjonale tilstedeværelsen i byen har bidratt til å forebygge vold og skape en følelse av sikkerhet. Derfor er avslutningen av TIPH bekymringsfull, sier hun til NTB.

Netanyahu varslet avslutning på mandatet

– Vi kommer ikke til å tillate tilstedeværelsen til en internasjonal styrke som opererer imot oss, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu da han mandag varslet at Israel ikke ville forlenge mandatet til TIPH.

Varselet kom kun kort tid etter at Netanyahu utlyste nyvalg. Den 9. april går Israel til valg.

TIPH teller i dag 64 medlemmer fra Norge, Sverige, Italia, Sveits og Tyrkia, som også finansierer styrken.

Bosetterne jubler

Bosetterne i Hebron jubler imidlertid over at de norskledede observatørene må pakke sammen og kaller dem «provokatører».

– Når man har disse utlendingene gående rundt i uniform, føles det som om man blir sett på som dyr i en dyrehage, sier bosetternes talsmann Ishay Fleisher til AP.