Trump vil holde tale om rikets tilstand i Kongressen. Pelosi sier nei

I forrige uke sendte Pelosi et brev til Trump der hun foreslo at han enten leverer talen skriftlig, eller utsetter den til nedstengningen av offentlig sektor er avsluttet. Hun viste til sikkerhetshensyn.

Trump avviser dette og varslet onsdag at han vil holde talen for en samlet Kongress 29. januar.

– Det ville ha vært trist for landet dersom talen om rikets tilstand ikke ble holdt når den skulle, og enda viktigere, ikke ble holdt der den skal holdes, skriver Trump i sitt svarbrev til Pelosi.

Trump har ikke tillatelse til å tale til en samlet Kongress uten samtykke fra både Senatet og Representantenes hus. Begge kamrene må vedta en resolusjon der det spesifiseres dato og tidspunkt for en slik tale, noe de ennå ikke har gjort.

Pelosi svarte onsdag kveld på Trumps brev og sa at Republikanernes hus, der Demokratene har flertall, ikke vil vedta en slik resolusjon før Trump har avsluttet nedstengningen av deler av statsapparatet.

Grunnloven

I sitt opprinnelige brev til Trump viste Pelosi til maktfordelingsprinsippet, som er nedfelt i grunnloven. Der påpekes det at den lovgivende, utøvende og dømmende myndighet skal utøve kontroll over hverandre.

På spørsmål fra The New York Times tidligere denne måneden, om hun ser på seg selv som jevnbyrdig med Trump, svarte hun:

– Grunnloven gjør det.

Grunnloven slår kun fast at presidenten «fra tid til annen» skal informere Kongressen om rikets tilstand. Det betyr at presidenten kan tale hvor han vil, eller presentere sitt budskap skriftlig.

Men en tale i plenum i Representantenes hus, foran kongressmedlemmer fra begge partier, høyesterettsdommere og gjester, danner et høytidelig bakteppe som ikke like enkelt kan gjenskapes andre steder.

Maktkamp

Trump og Pelosi er de mektigste i amerikansk politikk. Pelosi står steilt på Demokratenes krav om at han ikke må få de 5,7 milliarder dollarene han ønsker til bygging av mur på grensen mot Mexico.

Muren har vært blant Trumps store valgløfter. Saken førte 22. desember til at Trump stengte deler av statsapparatet, etter at hans krav om bevilgninger først var blitt avslått av Republikanerne i Representantenes hus, og deretter av Demokratene da de overtok flertallet.

Rundt 800.000 offentlig ansatte er rammet. Hvis nedstengningen fortsatt vedvarer fredag denne uken, har de gått glipp av to lønnsutbetalinger.

Nedstengningen ble brukt som begrunnelse da Trump i forrige uke satte foten ned for Pelosis planlagte reise med regjeringsfly til Belgia og Afghanistan. Beslutningen var tilsynelatende gjengjeldelse for at hun hadde bedt ham utsette sin tale om rikets tilstand på grunn av budsjettkaoset.