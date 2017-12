Ifølge den amerikanske presidenten vil strategien føre til at USA gjenvinner fordelene som landet tidligere har hatt.

– Et land uten grenser, er ikke et land. Et land som ikke beskytter sin velstand hjemme, kan ikke beskytte sine interesser ute i verden. USA er med i spillet, og USA kommer til å vinne, sa Trump da han mandag kveld norsk tid la fram det nye strategidokumentet.

Han sa også at USAs tidligere sikkerhetsstrategier har vært altfor opptatt av å bygge nasjoner andre steder i verden.

Strategien som Trump tar til orde for, hviler på fire elementer: Å beskytte hjemlandet og amerikansk livsstil, øke USAs velstand, fremme fred gjennom styrke og øke USAs innflytelse i en verden der det råder konstant konkurranse.

Samtidig ser han ikke lenger klimaendringene som en trussel, slik Obama-administrasjonen gjorde.

Putin ringte Trump for å takke: CIA hjalp Russland med å avverge IS-angrep

En rekke medier hadde på forhånd fått utdelt dokumentet der det redegjøres for Trumps strategi.

I dokumentet omtales både Kina og Russland som «revisjonist»-stater som anklages for å gjøre hva de kan for å bryte ned amerikanske verdier og interesser.

Trump skuffet over Kinas innsats overfor Nord-Korea

Teksten er utformet i et usedvanlig hardt språk, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Kina forsøker å erstatte USA i India-Stillehavsregionen, utvide rekkevidden for den statsdrevne økonomiske modellen og rokere regionen til sin fordel, heter det i teksten.

– Russland forsøker å gjenvinne sin status som stormakt og etablere interessesfærer i nærheten av sine grenser, står det videre.

Fem ting Donald Trump allerede har gjort som USAs president