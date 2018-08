Avstemningen skulle egentlig avholdes onsdag, men den svært polariserte debatten trakk ut. Torsdag morgen ble det klart at lovforslaget ikke fikk flertall i senatet, melder nyhetsbyrået AP.

Det var knyttet store forventninger til lovforslaget, fordi pavens hjemland da kunne bli ett av de første i Latin-Amerika som tillater selvbestemt abort.

Ventet motstand

Lovforslaget om selvbestemt abort innen 14. uke ble vedtatt med et knapt flertall på fire stemmer i underhuset i kongressen i juni.

Men det var ventet at forslaget kan møte enda sterkere motstand i senatet.

38 av de 72 senatorene stemte mot forlaget, mens 31 stemte for, ifølge BBC. Dermed er det ett år til neste gang det er mulig å foreslå en lovendring.

– Det er ikke over

Likevel håpet demonstrantene at et masseoppmøte av folk utenfor senatet vil kunne svinge stemmen til de som fortsatt er usikre. Mange ventet i spenning gjennom natten på at avstemningen skulle bli klar.

På forhånd var det satt opp sperringer for å holde abortforkjempere med grønne skjerf og motstanderne i babyblått atskilt.

– Jeg er fortsatt optimistisk. Det ble ikke vedtatt i dag, men det vil vedtas i morgen, det vil vedtas en dag. Dette er ikke over, sier Natalia Carol, en av abortforkjemperne Reuters har snakket med.

Presidenten ville godkjenne

Uruguay, Cuba og Guyana er de eneste landene i regionen som tillater selvbestemt abort inntil henholdsvis tolvte, tiende og åttende uke av svangerskapet.

I dag er abort kun tillatt i voldtektstilfeller eller hvis morens helse står i fare. Flere av landene i regionen har totalforbud mot abort.

President Mauricio Macri har varslet at han ville godkjenne lovendringen hvis den også fikk flertall i senatet.

Dersom Argentina hadde gått inn for å oppheve sitt forbud, kunne det fått store ringvirkninger.