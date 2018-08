Norges manglende støtte til Canada skuffer SV-leder: – Pinlig taushet fra Norge

Regjeringens manglende støtte til Canada får SV-leder Audun Lysbakken til å reagere.

– Det er en pinlig taushet fra Norge. Vi har en unik mulighet til å sette press på regimet i Saudi-Arabia, ettersom Canada har gått foran, sier Lysbakken til Aftenposten.

Tirsdag ville ikke utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) stille seg bak Canadas krav om «umiddelbar løslatelse» av de saudiarabiske aktivistene som kjemper for kvinners rettigheter.

«Jeg er kjent med den saudiske reaksjonen på den canadiske uttalelsen om arrestasjonene av menneskerettighetsforkjempere i Saudi-Arabia. Vi vil sammen med nærstående land snart motta mer informasjon fra våre canadiske kolleger i Riyadh om denne saken», skrev Eriksen Søreide i en e-post til Aftenposten.

Lysbakken: – Et mønster av unnlatenhet fra Regjeringen

18 aktivister som kjemper for kvinners rettigheter i Saudi-Arabia er blitt arrestert siden mai. I forrige uke ble ytterligere to aktivister arrestert. Det fikk myndighetene i Canada til å kreve at samtlige menneskerettighetsforkjempere i det oljerike landet måtte løslates umiddelbart.

Myndighetene i Riyadh svarte med å kaste ut den canadiske ambassadøren av kongedømmet, og myndighetene satte en brems på handelsforbindelsene med canadiske selskaper. Mandag ble 16.000 saudiarabiske studenter i Canada beordret til å finne seg universiteter i andre land.

Norske myndigheters manglende støtte til Canada er både skuffende og overraskende, sier Lysbakken.

– Dessverre ser vi et mønster av unnlatenhet fra Regjeringen, når det kommer til de islamske landene i denne regionen.

GARY CAMERON / REUTERS

En «prøve» for Eriksen Søreide

Norge har i en årrekke vært en tydelig stemme i kampen for kvinnelige menneskerettighetsforkjempere. I 2013 vedtok FNs generalforsamling en egen resolusjon for å beskytte kvinnelige menneskerettighetsforkjempere. Et forslag Norge fremmet.

For to måneder siden omtalte Eriksen Søreide kvinners stilling i Saudi-Arabia som «helt uakseptable». Utenriksministerens uttalelser til Aftenposten tirsdag, gir liten mening, mener Lysbakken.

– Det er vanskelig å forklare. Det er riktig at hun har vært tydelig tidligere, men dessverre står flere vestlige land på god fot med regimet i Saudi-Arabia. Det bør det bli en slutt på. Vi må ta et oppgjør med regimet, men det virker ikke som at Regjeringen er villige til å ta det.

Også i fjor stormet det rundt Regjeringen. Da var det tausheten om den dødssyke fredsprisvinneren Liu Xiaobo som førte til kraftig kritikk fra SV, Ap, Venstre og KrF.

– Dette er ikke første gangen Regjeringen får kritikk for ikke å være en tydelig forkjemper for menneskerettighetene, er Norges posisjon svekket?

– Norges stemme i verden som en nasjon som støtter folk som slåss mot diktaturer og menneskerettigheter er svekket. Denne Regjeringen virker mindre lysten til å heve stemmen. Kina er det mest kjente eksempelet, men ikke det eneste. Dette er en prøve for Eriksen Søreide, så får vi se om hun vil rette ryggen og snakke tydelig, svarer Lysbakken.

Forbudet mot at kvinner får kjøre bil i Saudi-Arabia, ble opphevet i juni. Men ikke alle får gleden av å sette seg bak rattet.

Tor Stenersen

– Veldig påfallende, overraskende og oppsiktsvekkende

Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen, beskriver utenriksministerens uttalelser til Aftenposten som «veldig oppsiktsvekkende».

– Norge har gått i bresjen på mange måter for å fremme kvinnelige menneskerettighetsforkjemperes rettigheter. Det er veldig påfallende, overraskende og oppsiktsvekkende hvis vi ikke følger etter Canada, som kom med en ikke veldig kontroversiell uttalelse, sier Hole Kobbeltvedt.

Eriksen Søreide har sagt at hun venter på mer informasjon, Hole Kobbeltvedt forventer at hun lander på å gi sin støtte til Canada.

– Mener du Norge er mindre tydelige nå enn tidligere når det kommer til menneskerettighetsspørsmål?

– Det vil å så fall være uheldig. Vi vet så langt ikke hvilke vurderinger som gjøres, men vi håper jo ikke at Norges kampanje for å komme inn i FNs sikkerhetsråd vil føre til at vi blir forsiktige med menneskerettighetsspørsmål, av frykt for å provosere andre land.

Mohammed bin Salman vil ha oss til å tro at han reformerer Saudi-Arabia. Gjør han det?

Kronprins på sjarmoffensiv, men hjemme strammer han grepet

– Reaksjonen fra kongedømmet overfor Canada er voldsom. Det er ingen tvil om at de reagerer så kraftig, for å hindre at andre land vil gjøre det samme. Det må de ikke lykkes med, sier Hole Kobbeltvedt.

Den siste tiden har kongedømmets kronprins, Mohammed bin Salman (32), vært på en stor sjarmoffensiv i USA og flere europeiske land. Samtidig har regimet hevet forbudet mot at kvinner får kjøre bil. Samtidig har den mektige kronprinsen, populært kalt MBS, strammet inn hjemme.

– Saudi-Arabia er i en situasjon der de trenger investeringer og har lav tillit blant en del av investorenede ønsker å få tak i. De ønsker å endre imaget utad. Men man vil ikke løse på eller gjøre samfunnet mer demokratisk, sier Hole Kobbeltvedt.