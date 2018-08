Ifølge lokale medier har National Enquirers direktør David Pecker, en av Trumps venner gjennom mange år, inngått en avtale med påtalemyndigheten om immunitet. Det samme gjelder innholdssjef Dylan Howard.

Den tidligere Playboy-modellen Karen McDougal fikk 150.000 dollar av morselskapet til National Enquirer, American Media Inc, for eneretten til å omtale hennes historie, en sak som aldri ble publisert.

Ifølge The New York Times, The Wall Street Journal og CNN skal de to lederne kunne kaste lys over hvor mye Trump viste om utbetalingene til McDougal og pornostjernen Stormy Daniels.

Ifølge The Wall Street Journal var de to lederne involvert i begge utbetalingene, på en eller annen måte.

At et medieselskap nå trekkes inn i etterforskningen og muligens kan stilles til ansvar for sine redaksjonelle valg kan føre til bekymringer for pressefriheten som er nedfelt i første grunnlovsendring.

Flere poengterer på den annen side at magasinet kanskje ikke vil kunne bruke pressefriheten til sitt forsvar fordi de handlet mer som en politisk organisasjon enn en nyhetsorganisasjon.

Tidligere denne uka inngikk Trumps tidligere advokat Michael Cohen en avtale med føderale myndigheter og erklærte seg skyldig i banksvindel, unndragelse av inntektsskatt og ulovlig valgkampfinansiering. I retten sa han at han utbetalte hysj-pengene til McDougal og Daniels på ordre fra «kandidaten til et føderalt embete». Formuleringen viser utvilsomt til Trump.