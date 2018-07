Donald Trumps tidligere advokat påstår at den daværende presidentkandidaten visste om møtet som fant sted i Trump Tower i juni 2016, midt under presidentvalgkampen. Det sier kilder til CNN.

Cohen sier at han var til stede da Trump ble informert om at russere tilbød negativ informasjon om motkandidaten Hillary Clinton. Samtalen ble ikke tatt opp, og Cohen har angivelig heller ikke andre bevis for at han snakker sant.