Gresk politi bekrefter lørdag kveld overfor Aftenposten at en norsk mann på 18 år ble innlagt på sykehus med to brukne ben, etter å ha blitt angrepet på øya Ios 1. august.

Dagen etter ble fem norske menn, alle 18 år gamle, arrestert.

– En norsk tenåring ble lagt inn på sykehus, og politiet ble da kontaktet av sykehuset. Vedkommende fortalte først at hendelsen var en ulykke, men etter videre politiarbeid og et nytt avhør fortalte han at en gruppe med nordmenn hadde fulgt etter ham og forsøkt å slå ham og banke ham opp, sier polititalsmann Petros Vassilakis til Aftenposten.

– Vedkommende beskrev gjerningsmennene, som kort tid etter ble pågrepet og arrestert, sier Vassilakis.

Må møte i retten

Ifølge Vassilakis er de fem personene nå løslatt.

– Saken er til behandling hos aktor og de fem må nå møte i retten, sier Vassilakis.

Han kan ikke si noe om når møtet vil finne sted.

Vassilakis bekrefter at politiet er i kontakt med familien til 18-åringen som ble angrepet. Han skal nå være sendt til sykehus i Athen.

Politiet vil ikke oppgi navn eller andre personlige opplysninger på hverken den skadede eller gjerningsmennene.

Lokale kilder: – Et mareritt

Irske Sinead Ahlstrand Pedersen og hennes norske ektemann har drevet baren Astra Cocktail Bar på Ios siden 2005.

Hun sier til Aftenposten lørdag kveld at lokalbefolkningen på øya er sjokkert over det de opplever som en invasjon av norsk russ.

– Nordmenn har alltid hatt et veldig godt rykte her på Ios, men de siste ukene har øya blitt invadert av ungdom som for å være helt ærlig oppfører seg forkastelig. Det har vært et mareritt. Jeg har aldri møtt noen som oppfører seg så frekt og bortskjemt. De har ingen respekt for folk eller eiendom, sier Ahlstrand Pedersen.

Hun understreker at det er norsk ungdom som i hovedsak bråker seg imellom, og at oppførselen gjelder særlig russ fra Bærum og Oslo.

– Ios er en partyøy, men det er stort sett fredelig her. Vi har aldri opplevd noe lignende det vi ser i år. Det er veldig synd. De gir nordmenn et ufortjent, elendig rykte, sier hun og legger til:

– Mange lokale her er rett og slett sjokkert og opprørt, inkludert mannen min og jeg, sier Ahlstrand Pedersen.

«Norsk invasjon»

Det er blitt rapportert om bråk fra norsk ungdom også på en annen gresk øy i sommer. På Kos ble ti nordmenn pågrepet etter en slåsskamp i slutten av juli.

Begrepet «Norwegian Invasion» brukes i flere innlegg og i promoteringsvideoer som er lagt ut i sosiale medier av utesteder på Ios.

Der reklameres det for pakketilbud rettet mot norsk ungdom, som blant annet inkluderer gratis inngang til utesteder på Ios og billig alkohol. Aftenposten har lørdag kveld ikke lykkes i å få kontakt med selskapene som promoterer pakketilbudene.

Aftenposten har vært i kontakt med Utenriksdepartementet, som sier de ikke er kjent med pågripelsen.