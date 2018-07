Israels hær: Israel har skutt ned et syrisk jagerfly

Det israelske luftforsvaret skjøt to missiler mot det russiskproduserte flyet, opplyser det israelske forsvarer (IDF) tirsdag.

– For kort tid siden ble to Patriot-missiler skutt mot et syrisk Sukhoi-jagerfly som infiltrerte israelsk luftrom, heter det i en uttalelse.

– IDF overvåket jagerflyet, som infiltrerte om lag 2 kilometer inn i israelsk luftrom, skriver hæren videre.

Ifølge IDF har det siden tirsdag morgen vært en økning i kampene mellom ulike syriske parter, deriblant en økning i aktiviteten til det syriske luftforsvaret.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har syriske og russiske fly angrepet et område med jihadister i Sør-Syria nær grensen til Jordan og de israelskokkuperte Golanhøydene.

Minst fire sivile skal ha blitt drept. Ifølge SOHR er 41 sivile drept i angrepene mot den opprørskontrollerte lommen på mindre enn en uke. Elleve av dem skal være barn.

Syriske statskontrollerte medier har meldt at regjeringsstyrker har nådd fram til gjerdet som markerer grensen til de israelskokkuperte områdene.

Syrisk fjernsyn viser bilder av en israelsk observasjonspost som ligger 400 meter fra gjerdet.