Bilde av svensk politiker med våpen og «krigserklæring» mot storavis fjernet fra Instagram

Riksdagsrepresentanten Hanif Bali framsto i en bildemontasje med en automatpistol i hver hånd og to automatkarabiner slengt over skulderen. Bildet har teksten «Call of duty – Hanif & DN at war», en henvisning til krigsspillet Call of duty.

Bildet vakte betydelig oppstyr. Etter et møte mellom mediebransjens organisasjon og Moderaternas partisekretær ble det opplyst at bildet var fjernet.

– Bildet var ment som satire. Det var ikke tatt av Bali selv. Men ulykkeligvis var det han som delte det. Han har ikke ment å erklære krig mot journalister. Bildet er nå fjernet, sier partisekretær Gunnar Strömmer.

Sosialdemokratens gruppeleder i Riksdagen, Anders Ygeman, sier til TT at det er fullstendig tankeløst av Hanif Bali og at det ikke er første gangen representanten har havnet i uvær. Ygeman mener at Moderaternas partileder Ulf Kristersson ikke tar Balis oppførsel i sosiale medier på alvor.

Statsminister Stefan Löfven sier til Aftonbladet at Bali har trådt over alle grenser.

Partileder Ulf Kristersson sier han ikke kan forstå hvorfor noen i det hele tatt vil posere med våpen og skape hatefulle situasjoner. Ut over det vil han ikke kommentere saken.

Medienes bransjeorganisasjon i Sverige tar saken svært alvorlig. Direktør Jeanette Gustafsdotter viser til at det bare er noen uker siden en mann i Sundsvall ble tiltalt for planlegging av drap på journalister.

I mars ble Bali tvunget til å trekke seg fra partiledelsen og ta en pause fra Twitter. Da hadde han publisert en epostutveksling mellom svensk UD og en journalist om et intervju med en ukrainsk menneskerettighetsaktivist.