FN: Opp mot 250 sivile drept eller såret i kampene om Ghazni

Det nøyaktige tallet er vanskelig å fastsette, men det ligger på mellom 200 og 250, opplyser OCHA i en uttalelse.

OCHA opplyser også at Hjelpeorganisasjonen Afghansk røde halvmåne har brakt inn nærmere 250 lik av både krigere og sivile fra ulike områder i Ghazni.

Hundrevis av Taliban-opprørere stormet 10. august Ghazni, som ligger rundt 180 kilometer fra Kabul. Afghanske sikkerhetsstyrker klarte først etter flere dagers kamper å få kontroll over byen.

Det var fredag fortsatt sporadisk skyting i sentrum, men Taliban ser ut til å ha trukket seg tilbake til områder de kontrollerer utenfor bygrensen.

Afghanistans president Ashraf Ghani besøkte Ghazni fredag for å delta i en minnemarkering over de falne. Forsvarsminister Tariq Shah Bahrami opplyser at minst 100 regjeringssoldater og 30 sivile har mistet livet.