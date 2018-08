Finansdirektøren i Trump-organisasjonen har fått immunitet i etterforskning av hysj-penger

Allen Weisselberg, som lenge har vært finansdirektør i The Trump Organization, har fått immunitet i etterforskningen av ulovlige pengeoverføringer i forbindelse med presidentvalget i USA i 2016.

Det skriver Wall Street Journal.

The Trump Organization er et konglomerat for USAs president Donald Trumps mange forretninger. Hovedkontoret er i Trump Tower.

I bytte mot immunitet har Weisselberg gitt informasjon til etterforskere om de ulovlige pengeoverføringene som Trumps tidligere advokat Michael Cohen innrømmet på tirsdag.

Wall Street Journal har ikke klart å slå fast om Weisselberg har fortalt påtalemyndigheten at Trump visste om utbetalingene.

Betalte Cohen

Weisselberg har i flere tiår vært visepresident og finanssjef i selskapet. Etter at Donald Trump ble valgt, overlot han kontrollen over sine forretninger til to av sine sønner, Donald Jr. og Eric, og Weisselberg.

Weisselberg ble stevnet og har vitnet foran en storjury om saken tidligere i år.

Michael Cohen sa seg skyldig i flere lovbrudd på tirsdag.

Noen av de mest alvorlige bruddene, angikk utbetaling av hysj-penger til to kvinner. Cohen vitnet at han hadde brutt lovverket som regulerer valgkampfinansiering. Han har vitnet at det var Donald Trump som ba ham gjøre det og dermed var delaktig i et lovbrudd.

Både pornoskuespiller Stormy Daniels og Playboy-stjerne Karen McDougal hevder å ha hatt seksuelle forhold med Donald Trump. De ble betalt for å ikke fortelle sine historier.

Mary Altaffer / NTB scanpix

En av flere som snur Trump ryggen

I går rapporterte flere amerikanske medier at mangeårig Trump-venn og medietopp David Pecker også har fått immunitet etter å ha samarbeidet med etterforskningen.

Immuniteten ble gitt av påtalemyndigheten på Manhattan. Ifølge Wall Street Journal vil dette øke presset mot Donald Trump, fordi flere av hans tidligere allierte nå samarbeider med etterforskningen.