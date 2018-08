Finanssjef i Trump-organisasjonen har fått immunitet i etterforskning av hysjpenger

Saken oppdateres

Allen Weisselberg, som lenge har vært sjef for finansene i The Trump Organization, har fått immunitet i etterforskningen av ulovlige pengeoverføringer i valget i 2016.

Det skriver Wall Street Journal.

The Trump Organization er et konglomerat for USAs president Donald Trumps mange forretninger. Hovedkontoret er i Trump Tower.

I bytte mot immunitet har Weisselberg gitt informasjon til etterforskere om de ulovlige pengeoverføringene som Trumps tidligere advokat Michael Cohen innrømmet på tirsdag.

Weisselberg har i flere tiår vært visepresident og finanssjef i selskapet. Etter at Donald Trump ble valgt, overlot han kontrollen over sine forretninger til to av sine sønner, Donald Jr. og Eric, og Weisselberg.

I går rapporterte flere amerikanske medier at mangeårig Trump-venn og medietopp David Pecker også har fått immunitet etter å ha samarbeidet med etterforskningen.