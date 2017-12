Den 28 år gamle tobarnsfaren Andrew Finch ble dermed et uskyldig offer for det som viste seg å være et falskt nødanrop til alarmsentralen i Wichita i den amerikanske delstaten Kansas.

– Dette er et mareritt for alle de involverte, sier visepolitimester Troy Livingston.

En nødtelefon ble lørdag ringt inn til alarmsentralen der innringeren fortalte at en mann hadde drept en person og holdt flere andre som gisler. Da politiet rykket ut til adressen som var oppgitt, skjøt og drepte de det de trodde var gjerningsmannen.

Men det viste seg at det nødanropet var en bløff. En 25 år gammel mann i Los Angeles er pågrepet og siktet for å ha ringt inn det falske nødanropet.