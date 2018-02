Ingen i familien har tidligere besøkt Sør-Korea. Nå går Nord-Koreas «førstesøster» en sjarm-etappe under OL.

Fredag kunne sørkoreanerne følge Nord-Koreas «førstesøsters» ankomst til Incheon lufthavn på direktesendt TV: En selvsikker og avslappet Kim Yo-jong steg ut av sin brors private jetfly og dro rett i møter med sørkoreanske ledere, inkludert gjenforeningsminister Cho Myoung-gyon.

Deretter bar det av sted i svart limousin til hurtigtoget som går til OL-byen Pyeongchang, skriver Associated Press (AP).

Første Kim-dynasti-besøk i Sør

Kim Yo-jong (trolig 30 år) anses som Kim Jong-uns nærmeste fortrolige.

«Førstesøsteren» er også et fremstående medlem av toppledelsen i det kommunistiske partiet som har styrt Nord-Korea siden 2. verdenskrig, da hennes bestefar Kim Il-sung tok makten.

Minoru Iwasaki /AP/ NTB scanpix

Som sin brors spesialutsending under De olympiske leker i Pyeongchang er Kim Yo-yong dermed den aller første i hersker-familien som besøker Sør-Korea. Det mulige unntaket er Kim Il-sungs reise til sørkoreanske områder som han i en periode holdt okkupert under Korea-krigen (1950–1953).

Isolert leder holder seg hjemme

Kim Yo-jongs besøk i Seoul og Pyeongchang vekker dermed stor oppmerksomhet, og det kan vise seg å få stor betydning for hennes dypt isolerte land.

Selv har Kim Yo-jongs storebror ikke satt sin fot utenfor Nord-Korea etter at han arvet makten i ettpartistaten da faren, Kim Jong-il, døde i 2011.

Han har heller ikke møtt en eneste utenlandsk statsleder. Faren møtte to sørkoreanske presidenter, Kim Dae-jung i 2000 og Roh Moo-hyun i 2007, men begge toppmøtene fant sted i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang.

Lunsj med president Moon

Det er mot «førstesøsteren» all oppmerksomhet er rettet, selv om hun teknisk sett bare er menig medlem av en delegasjon ledet av den 90 år gamle Kim Yong-nam, formelt Nord-Koreas statsoverhode, men uten reell makt.

Av sikkerhetsgrunner er bare få detaljer om Kim Yo-jongs program under det tre dager lange oppholdet offentliggjort. Mye skal naturlig nok dreie seg om vinterlekene; det antas for eksempel at hun vil være til stede når sør- og nordkoreanske kvinner for første gang stiller på samme ishockeylag og spiller mot Sveits lørdag.

Men samme dag skjer det noe i hovedstaden Seoul som kan vise seg å bli langt viktigere for en mulig fremtidig forsoning enn noe som foregår i OL-byen:

Kim Yo-jong og resten av delegasjonen møter da Sør-Koreas president Moon Jae-in til lunsj i Det blå hus, statssjefens residens og kontor.

KIM KYUNG-HOON / Reuters/NTB scanpix

Åpner for toppmøte i Pyongyang?

Det er selvsagt mulig at denne seansen viser seg å bli bare et hyggelig måltid, med vennlig småprat mellom deltagerne og foto-muligheter for internasjonale medier.

Men siden lunsjmøtet kommer så uventet og overraskede, er ryktene allerede begynt å svirre, melder AP, som spekulerer på om «førstesøsteren» kanskje har med en invitasjon til president Moon om å få besøke Kim Jong-un i Pyongyang.

Det er uansett grunner til ikke å være altfor optimistisk: De betydelige og svært konkrete problemene som gjør at de to Korea-statene er skilt fra hverandre og teknisk sett fortsatt i krig, er svært komplekse.

Men et møte i Seoul mellom en av Kim-dynastiets fremste representanter og Sør-Koreas leder ville vært nesten utenkelig bare for et par måneder siden.

Pence visepresident et par meter unna

USAs visepresident Mike Pence inntok sidelinjen mens Sør-Koreas president Moon Jae-in hilste på Nord-Koreas seremonielle overhode og Kim Jong-uns søster. Pence var sammen med sin ektefelle Karen Pence gjest under åpningsseremonien fredag kveld. Der hadde det sørkoreanske vertskapet plassert visepresidenten på tribunen ved siden av Japans statsminister Shinzo Abe, mens Karen Pence satt mellom sin ektemann og det sørkoreanske presidentparet.

YONHAP / X80002

På raden bak satt Kim Yo-jong.

Tidligere på kvelden arrangerte det sørkoreanske vertskapet en mottagelsesseremoni i VIP-rommet. Planen var at Pence skulle sitte ved samme bord som vertskapet og nordkoreanerne under en middag. Men slik gikk det ikke.

Pences talskvinne Alyssa Farah sier Pence hilste på flere gjester ved flere av bordene, men at han «ikke møtte den nordkoreanske delegasjonen».

– Pence ankom sent, utvekslet hilsener og dro uten å sette seg ned, opplyser en talsmann for det sørkoreanske presidentkontoret.

I forkant av seansen hadde Pence gitt beskjed til vertskapet om at han skulle spise middag med amerikanske idrettsutøvere like etter mottagelsen i VIP-rommet, forklarer talsmannen videre.