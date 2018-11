Saudi-ledet koalisjon med nye luftangrep mot Jemen

Koalisjonen som ledes av Saudi-Arabia har ifølge statlig medier tidlig fredag utført luftangrep rettet mot basen al-Dulaimi. Ifølge talsperson Turki al-Malki skal basen ha blitt brukt av Houthi-bevegelsen til oppbevaring og utskyting av ballistiske missiler. Ifølge lokale innbyggere skal det ha vært rundt 20 angrep fra lufta fredag morgen.

Den internasjonale flyplassen i Sana International Airport er fremdeles åpen for FN og andre hjelpeorganisasjoner, opplyser al-Malki.

Angrepene kommer etter at USA tirsdag ba om våpenhvile og fredsforhandlinger om Jemen. Torsdag, etter mye press, uttalte Jemens regjering at de er klare for å gjenoppta fredssamtaler med Houthi-opprørerne. Houthi-leder Mohammed Ali al-Houthi sa da at det er positivt at USA oppfordrer til våpenhvile, men etterlyser flere internasjonale tiltak for å stoppe dødelige luftangrep fra den saudiledede koalisjonen.