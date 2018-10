50.000 personer fra 29 NATO-land, Sverige og Finland deltar i disse dager på den storstilede NATO-øvelsen Trident Juncture. Målet med øvelsen er å trene på å operere sammen og avskrekke en fiende.

NATOs største krigsspill på lang tid følges godt utenlands. Ikke minst har den russiske beslutningen om å øve med missiler fra u-båter utenfor kysten av Norge, vakt oppsikt.

Pressedekningen ute i verden inneholder likevel også en god del innslag av de noe lettere sidene ved øvelsen.

– Tar internett med storm

Amerikanske ABC, en av de store TV-kanalene i USA, fokuserer på løytnant Lasse Løkken Matberg, med overskriften: «Derfor tar ansiktet utad for NATOs største militærøvelse siden 2002 internett med storm.»

«Nei, han er hverken hipster eller viking», heter det i saken som blant annet handler om Matbergs skjegg, oppsatte hår og bijobb som fotomodell. Han er intervjuet av flere amerikanske kanaler, tysk TV, samt blant annet serbisk og tyrkisk presse, forteller han.

Privat

Boot camp med Stoltenberg

– Jeg føler meg ikke som NATOs ansikt utad, forteller Matberg til Aftenposten og påpeker at 50.000 personer gjør en kjempejobb med øvelsen.

Det er ingen tilfeldighet at en løytnant, sjøforsvarets nest laveste offisersgrad, på Madla får oppmerksomhet. Han ble hentet til Brussel i forrige uke etter at NATO-ledelsen oppdaget at sjøoffiseren hadde en stor følgerskare i sosiale medier. Onsdag var det 612.000 som fulgte ham på Instagram.

Han ble utpekt til blant annet å være ambassadør for øvelsen. Der har idrettsoffiseren blant andre hatt NATO-sjef Jens Stoltenberg med på en treningsøkt – en såkalt boot camp – i tre kvarter. Matberg forteller at han har fått mye positiv oppmerksomhet, og i tillegg til utenlandsk presse er han intervjuet av lokalavisen Innherred.

– Jeg er jo trønder, forklarer han.

Minister med mammastrikket genser

Russia Today, statseid russisk TV, har også fanget opp historien om Lasse Matberg. «I en taktisk genistrek har NATO mobilisert en lekker sjøoffiser for å promotere sitt massive krigsspill i Norge», skriver RT.

Andre steder har man latt seg begeistre av forsvarsminister Frank Bakke-Jensens hjemmestrikkede genser. «Det er Finnmarksgenseren, som ho mamma har strikka til meg», skriver forsvarsministeren på Facebook.

Gorm Kallestad, NTB scanpix

Om ullunderbukser: — Jeg spurte nordmennene

Onsdag kom The New York Times med en større reportasje fra øvelsen med en overskrift som henspeilet til Norges klima: «’Kald krig’ får ny mening for marineinfanterister på NATO-øvelse». Storavisen hadde snakket med visekorporal Jacob Boutte som hadde et nytt hemmelig våpen, som marinekorpset har hatt lite bruk for de siste årene i Irak, Syria, Djibouti og Sør-Afghanistan: Lange underbukser i ull.

– Jeg spurte nordmennene hva de brukte, sier Boutte til avisen.

Vinklet på protester

Både i Kina og Russland har nyhetsbyråer lagt vekt på protester i Norge mot øvelsen. Nettstedet RT vinklet en artikkel med et sitat fra en uidentifisert demonstrant: «’Gjør Norge mindre trygt’: 50.000 soldater i NATOs største øvelse på tiår». Det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua vinklet også på protester i Norge.

Tom Clancy-bøker

For øvrig preges dekningen i stor grad av øvelsens omfang, russiske reaksjoner på den, blant annet de russiske rakettøvelsene til havs, og det faktum at man tilsynelatende er tydeligere enn tidligere på å utpeke Russland som motstander.

I tidsskriftet Time analyserer den amerikanske admiralen James Stavridis hvorfor man gjennomfører en «dyr og farlig» øvelse med «stemning som i en av thrillerforfatteren Tom Clancys bøker».

Stavridis, avgått øverstkommanderende i NATO, mener i korthet det er fire grunner til at øvelsen er verdt innsatsen:

Flere lands militære får øve på å krige sammen. Avskrekke ytterligere aggressive aksjoner fra russisk side etter Ukraina-invasjonen i 2014. Russlands gigantøvelse, selv om den fant sted øst i Russland, har skremt de baltiske landene. Økende militarisering av Kaliningrad, en liten russiske enklave mellom Polen og Litauen i Østersjøen.