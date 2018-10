18 saudiarabere kan knyttes til drapet på journalisten Jamal Khashoggi, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i en tale til det tyrkiske parlamentet i Ankara tirsdag.

Erdogan sa han ville ringe til den saudiarabiske kongen og be om at de 18 ble sendt til Istanbul for å bli dømt der.

Han sa man måtte diskutere hvordan diplomatisk immunitet skulle tolkes i denne saken.

– Sterke indikasjoner på at drapet var planlagt

Den tyrkiske presidenten gikk svært langt i retning av å anklage Riyadh for å stå bak drapet på Khashoggi, en journalist som det siste året har skrevet kritiske artikler i Washington Post.

Han sa at fakta i saken tyder på at drapet ikke var en tilfeldighet, men heller en planlagt handling.

– Det er sterke indikasjoner på at det «barbariske» drapet var planlagt, sa Erdogan.

Det er en helt annen fremstilling enn den Saudi-Arabia har kommet med. De har hevdet at de saudiarabiske mennene reiste til Istanbul uten noen forutgående ordre og at Khashoggis dødsfall nærmest skjedde ved et uhell i forbindelse med en «nevekamp».

Forsøk på å skylde på enkelte etterretningstjenestemenn «vil ikke være tilfredsstillende for oss», sa Erdogan.

– Agentene rekognoserte i skogen utenfor Istanbul

Erdogan sa at 15 saudiarabiske agenter kom til Istanbul i forkant av at Khashoggi skulle komme til landets konsulat i Istanbul.

– De første tre agentene kom til Tyrkia allerede dagen før, sier Recep Tayyip Erdogan til det tyrkiske parlamentet.

Presidenten sa også at noen av mennene gjennomførte en rekognosering i Beogradskogen utenfor byen og at de var i byen Yalova 90 kilometer unna. Det har vært spekulert på om Khashoggis lik kan ha blitt gjemt der.

Overvåkingssystemet ble satt ut av funksjon

Erdogan opplyste også at harddisken ble fjernet fra overvåkingssystemet før Khashoggi kom inn i konsulatet.

Det var TV-kameraer flere steder på konsulatet. At overvåkingssystemet var satt ut av funksjon, kan indikere at man hadde planlagt å gjøre noe alvorlig med Khashoggi.

Den tyrkiske presidenten viste også til at en saudiarabisk tjenestemann har opplyst at liket ble overlevert til en lokal medsammensvoren i Istanbul.

– Hvem er denne personen? Dette må vi få vite, sa Erdogan.

– Hvem beordret drapet?

Den tyrkiske presidenten ramset opp flere ting som må bli klarlagt før man kan anse at drapet på Jamal Khashoggi er blitt oppklart.

Hvorfor kom de 15 mennene til Istanbul?

Hvem var det som ga ordrene?

Hvorfor tok det mange dager før politiets etterforskere fikk lov til å komme inn i konsulatet for å gjøre undersøkelser?

Hvor er det blitt av liket?

– Dette er spørsmål vi må få svar på før vi kan slå oss til ro med at det ikke foregår en dekkoperasjon, sa Erdogan.

Erdogan krevde en felles etterforskning

Recep Tayyip Erdogan ba i talen sin også om at saudiarabiske myndigheter skulle tillate at internasjonale etterforskere får ta del i etterforskningen.

– Jeg tviler ikke på kong Salmans oppriktighet, men etterforskningen må foregå på en transparent måte, sa presidenten. – Dette var et politisk drap.

Generalkonsulen var inkompetent

Den tyrkiske presidenten kom også med et hardt angrep på den saudiarabiske generalkonsulen i Istanbul, Mohammad al-Otaibi.

– Jeg ringte kong Salman og informerte ham om at konsulen var inkompetent. Han ble kalt hjem og reiste tilbake til Saudi-Arabia, sa Erdogan til partifellene som var samlet i parlamentsbygningen i Ankara.

Saudi-Arabia innrømmet til slutt drapet

Saudi-Arabia innrømmet den 19. oktober at journalisten Jamal Khashoggi ble drept inne i landets konsulat i Istanbul den 2. oktober. Men mange har uttrykt skepsis over to ting, at Khashoggi døde etter at det oppsto en nevekamp og at Saudi-Arabias konge og kronprins ikke visste noe om det som skjedde.

Saudiarabernes forklaring, som har endret seg flere ganger, stemmer på flere områder dårlig overens med det tyrkiske myndigheter har lekket til pressen.

Fakta: Fakta om Khashoggi-saken Den saudiarabiske journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi ble sist sett da han gikk inn på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. Saudi-Arabia hevder at han døde under en slåsskamp der. Fredag 28. september oppsøker Khashoggi konsulatet for å få annullert sitt tidligere ekteskap. Han får beskjed om å komme tilbake 2. oktober. 2. oktober kl. 03.13 lander et privatfly med 12 saudiarabere på Atatürk-flyplassen i Istanbul. Tre andre saudiarabere kommer med et fly som lander utpå ettermiddagen. Kl. 13.14 går Khashoggi inn på konsulatet. Kjæresten venter på ham, men han kommer ikke ut igjen. 11. oktober skriver Washington Post at tyrkiske tjenestemenn har fortalt amerikanske tjenestemenn at de har lyd- og videoopptak som beviser at Khashoggi ble drept inne på konsulatet. 20. oktober bekrefter Saudi-Arabia at Khashoggi døde på konsulatet. De hevder det oppsto en diskusjon mellom journalisten og dem han møtte, og at denne utviklet seg til en slåsskamp som kostet ham livet. 23. oktober har president Recep Tayyip Erdogan lovet å komme med «den nakne sannhet» om drapet på Khashoggi, basert på Tyrkias etterforskning. (NTB)

Tyrkiske talsmenn har vært nådeløse

I forkant av Erdogans tale har flere sentrale talsmenn vært lite nådige mot Saudi-Arabia.

Omer Celik, talsmann for Erdogans regjeringsparti, fastslo mandag at drapet var «planlagt på ekstremt barbarisk vis».

Erdogan-rådgiver Yasin Aktay, som var en venn av Khashoggi, skrev i avisen Yeni Safak at Riyadhs versjon av hendelsene «føles som en hån mot vår etterretning».

CIA-direktør Gina Haspel skal være på vei til Tyrkia tirsdag, men detaljene om besøket er ikke offentliggjort.

Nye opplysninger kan ramme kronprinsen

I timene forut for Erdogans tale, er det også kommet frem ytterligere detaljer som kan gjøre det vanskeligere å hevde at kongefamilien, og særlig kronprins Mohammed bin Salman, ikke hadde noe kjennskap til Khashoggi-saken.

En saudiarabisk tjenestemann har erkjent at et medlem av det saudiarabiske teamet som var i Istanbul tok på seg Khashoggis klær for å få det til å se ut som om han forlot konsulatet.

Lørdag meldte saudiarabisk statlig medier at kong Salman hadde sparket fem høyere tjenestemenn på grunn av saken. Blant dem var Saud al-Qahtani, som ledet prins Mohammed bin Salmans opptredener i sosiale medier. Ifølge to etterretningskilder var det Qahtani som ledet operasjonen i Istanbul via Skype, og som beordret drapet på ham, melder Reuters.

Qahtani tvitret i fjor at han «gjør ingenting dersom han ikke er blitt beordret til å gjøre det».