Anonyme tyrkiske tjenestemenn har tidligere sagt at de har lyd- og videoopptak som beviser at Khashoggi ble torturert og deretter drept og partert etter å ha gått inn på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober.

Saudi-Arabia nektet først i tre uker for at Khashoggi døde inne på konsulatet før de i helgen snudde og innrømmet at han faktisk døde der. Men de hevder han døde som følge av en slåsskamp som utartet seg og avviser at han ble utsatt for et planlagt drap.

Storbritannia, Frankrike og Tyskland krever at Saudi-Arabia legger fram troverdige fakta om hva som egentlig skjedde med Jamal Khashoggi.

– Det er fortsatt et stort behov for en oppklaring av eksakt hva som skjedde den 2. oktober, utover den hypotesen som så langt har kommet fram i den saudiarabiske etterforskningen, skriver Storbritannia, Frankrike og Tyskland i en felles uttalelse søndag.

– Det er behov for faktaopplysninger som kan bli regnet som troverdige, heter det videre i uttalelsen.