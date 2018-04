En av republikanernes toppledere melder seg ut av politikken etter valget i høst, ifølge amerikanske medier. Speaker Paul Ryan vil ikke stille til gjenvalg.

Ryan leder Representantenes hus, der medlemmene må søke gjenvalg annenhvert år. Stillingen som Speaker er en av de mektigste i Washington, og er nummer tre i rekkefølgen dersom noe skulle skje med presidenten og visepresidenten.

Dermed blir Ryan den siste i en lang rekke republikanere som trekker seg fra politikken siden Trump ble valgt.

Trekker seg fra Trump

Ifølge CNN har allerede minst 42 republikanske kongressmedlemmer trukket seg fra politikken eller bestemt seg for å ikke søke gjenvalg så langt i presidentens første periode.

Det er et langt flere enn hos demokratene.

Ryan ble noe motvillig valgt til leder i Representantenes hus etter at ingen andre fikk nok støtte i 2015. Han var visepresidentkandidat til Mitt Romney i 2012.

Ryan, som representerer Wisconsin, har markert seg som en politiker fokusert på økonomi og budsjett. Han var svært involvert i å få den store skattereformen gjennom Kongressen. Onsdag morgen sier flere politiske kommentatorer her i USA at de tror Ryan føler han har gjennomført det han kan i rollen som Speaker under Trump.

BREAKING: AP Source: Republican House Speaker Paul Ryan will not run for re-election. — The Associated Press (@AP) April 11, 2018

Saken oppdateres.