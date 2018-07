Mer enn 1,6 millioner er evakuert fra hjemmene sine som følge av uværet som startet tidligere denne uka, ifølge den japanske kringkasteren NHK.

I tillegg har myndighetene bedt ytterligere 3,1 millioner om å forlate hjemmene sine på grunn av fare for flom og skred, skriver Reuters.

Statsminister Shinzo Abe har bedt sine ministre om å gjøre «alt de kan» for å redde ofrene for uværet, og kalt situasjonen «ekstremt alvorlig». 48.000 soldater, politifolk og brannfolk deltar i redningsarbeidet.

Shingo Nishizume / TT NYHETSBYRÅN

Mange døde

Ifølge den japanske kringkasteren NHK ser det ut til at uværet har rammet hardest i det vestlige prefekturet Hiroshima. Minst 21 mennesker er funnet døde der, mens 12 er funnet døde i prefekturet Ehime på den sørvestlige øya Shikoku.

– Dødstallet ventes å stige ettersom vi fortsatt er midt i arbeidet med å innhente informasjon, sier en talsperson for krisemyndighetene i Ehime.

I prefekturet Okayama er en mann bekreftet død som følge av et jordskred lørdag, mens i Hiroshima er en mann funnet død etter at et jordskred utløste en brann. I nærheten ble en yngre gutt funnet død i et oversvømt område.

Blant de savnede er fem mennesker som ble begravd da huset deres raste sammen, også i Hiroshima. I Ehime er en kvinne funnet død i andre etasje i et hjem som ble truffet av et jordskred.

Et dødsfall er også bekreftet i Kyoto, der en 52 gammel kvinne ble funnet død.

AP / NTB scanpix

Advarer mot skred

Japan gjennomgår tunge regnsesonger tidlig om sommeren hvert år, men i år har det kommet rekordstore mengder, ifølge DPA. Uværet har ført til flommer og har utløst omfattende jordskred, som har tatt med seg både mennesker, biler og bygninger. Enkelte steder har det falt over en meter regn på kort tid.

Japans meteorologiske institutt har sendt ut obs-varsler i fire prefekturer vest på øya Honshu. De advarer blant annet mot jordskred, stigende vann i elver og sterk vind.

Det er varslet mer regn i områdene som er rammet søndag.

Flere steder er veiene stengt, og det er utstedt jordskredvarsel for store deler av det sørvestlige Japan. Enkelte steder fungerer ikke vannsystemet, og militæret jobber intenst med å frakte vann til områdene som er rammet.

Selv om Japan er blant de mest moderniserte landene i Asia, fører monsunsesongen ofte til dødsfall og omfattende materielle skader i landlige områder.