Politiet på intens jakt etter giftbeholder i England

Politiet saumfarer nå Salisbury og Amesbury på jakt etter gjenstanden de tror forgiftet Dawn Sturgess (44) og Charlie Rowley (45) forrige helg. De to ligger fortsatt kritisk syke på sykehus etter å ha blitt eksponert for det britiske myndigheter mener er novitsjok, en sovjetiskutviklet nervegift.

Over 100 politifolk jobber med saken, og en av teoriene er Sturgess og Rowley tilfeldigvis har kommet over en liten beholder med giften – og at den kan ha blitt kastet etter nervegiftangrepet mot den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og datteren Julia i Salisbury i mars. Det er kun en 20 minutters kjøretur mellom de to byene.

Ifølge eksperter er kun noen få milligram av den luktløse væsken novitsjok nok til å drepe en person i løpet av få minutter.

Det er imidlertid ikke lett å finne den. Myndighetene er nødt til å ta jord- og vegetasjonsprøver på steder hvor det mistenkes at giften kan befinne seg, og så analysere disse.

Det planlegges også å gjøre undersøkelser i boligen hvor Sturgess og Rowley kollapset og andre steder de besøkte før de ble akutt syke.