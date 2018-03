Tidligere russisk spion alvorlig syk etter å ha blitt utsatt for «ukjent substans»

Søndag ble to personer fraktet til sykehus etter å ha kommet i kontakt med en «ukjent substans» på et kjøpesenter i Salisbury sør i England. Tilstanden for begge er kritisk.

Mandag kveld melder BBC at en av personene skal være Sergej Skripal (66), en russisk statsborger som tidligere har vært spion for Storbritannia, og som nå lever i eksil i landet.

Tilstanden er kritisk

The Guardian skriver at den andre personen skal være en kvinne i 30-årene. Politiet antar at de to kjenner hverandre.

De ble funnet bevisstløse på en benk på kjøpesenteret og tatt med til distriktssykehuset i Salisbury. Det er foreløpig ikke kjent hva slags stoff de to har kommet i kontakt med. Heller ikke hendelsesforløpet er kjent,

Utlevert til Storbritannia

I 2006 ble Skripal arrestert for å ha drevet spionvirksomhet for Storbritannia mens han tjenestegjorde som oberst i det russiske forsvaret. Han ble dømt til 13 års fengsel for å ha delt informasjon om russiske agenter med den britiske etterretningstjenesten MI6.

Ifølge Russland hadde Skripal fått 100.000 dollar for informasjonen, som han skal ha lekket til Storbritannia på 1990-tallet.

I 2010 ble han utlevert til Storbritannia som del av en spionutvekslingsavtale med USA. Skripal var en av fire russere som ble frigitt i bytte mot ti amerikanske agenter utplassert i Moskva. Saken var gjenstand for mye oppmerksomhet.

Politiet etterforsker om noe kriminelt har skjedd. Kjøpesenteret og deler av sentrum i Salisbury ble sperret av etter hendelsen.

Minner om Litvinenko

Nyhetsbyrået AP trekker paralleller til en lignende sak i 2006, da den tidligere russiske spionen Aleksandr Litvinenko døde etter å ha drukket radioaktiv te på et hotell i London, skriver NTB.

I en rapport fra 2016 skriver en britisk dommer at Russlands president Vladimir Putin trolig hadde forhåndsgodkjent drapet på Litvinenko, som de tror ble gjennomført av to russiske agenter.

Storbritannia innførte sanksjoner mot Russland etter Litvinenko-drapet, og forholdet mellom de to landene har siden vært svært anspent.