Aktoratet ønsker dødsstraff for New York-terrorist

I et rettsdokument trekker aktoratet fram alvorlighetsgraden av angrepet, antallet ofre og at Saipov sannsynligvis vil begå flere voldshandlinger i framtiden fordi han ikke viser anger.

Saipov, som er fra Usbekistan, har sagt til politiet at han handlet på vegne av ekstremistgruppa IS og at han «følte seg bra» etter angrepet 31. oktober i fjor. IS har kalt 30-åringen en av sine «soldater».

Ifølge aktoratet hadde han planlagt terrorangrepet et år, og valgte halloween til å drepe flest mulig mennesker. I tillegg til de åtte personene som døde, ble tolv skadd i angrepet, som var det dødeligste i New York siden 11. september 2001.

USAs president Donald Trump har tidligere uttalt at han mener Saipov bør henrettes.