I en rapport i fjor konkluderte FNs granskingskommisjon for Burundi med at «det er grunn til å tro at forbrytelser mot menneskeheten blir begått» i det lille østafrikanske landet Burundi.

Onsdag la kommisjonen fram en ny rapport, som delvis legger skylden på Burundis president Pierre Nkurunzizas gjentatte oppfordringer til hat og vold.

– Alvorlige menneskerettighetsbrudd, inkludert forbrytelser mot menneskeheten, blir fremdeles begått i Burundi i 2017 og 2018, heter det i den ferske rapporten som har gransket situasjonen i landet, som grenser til Rwanda, Tanzania og Kongo.

Mindre synlig

Rapporter trekker fram forbrytelser som henrettelser uten rettergang, bortføringer, tortur, seksuelle overgrep og vilkårlige pågripelser.

– Noen grep, som for eksempel å kvitte seg med lik eller aksjoner om natten, gjør at disse bruddene blir mindre synlige. Men de er likevel høyst reelle, sier kommisjonens leder Doudou Diene i en uttalelse.

Kommisjonen skal presentere rapporten til FNs menneskerettighetsråd senere i september.

AP

Politisk krise

Burundi befinner seg i en politisk krise i kjølvannet av uroen som brøt ut i 2015 da president Nkurunziza kunngjorde at han ville ta fatt på en tredje presidentperiode, i strid med grunnloven. Det utløste store demonstrasjoner, som regjeringen slo ned på med hard hånd, samt et kuppforsøk.

Myndighetene anklages for omfattende overgrep, som har fått Den internasjonale straffedomstolen ICC til å sette i gang gransking.

Minst 1.200 mennesker ble drept i voldshandlingene i det lille afrikanske landet, mens 400.000 ble drevet på flukt, ifølge ICC. Burundis regjering reagerte på etterforskningen med å melde seg ut av ICC.