Brexitsamtalene fortsetter i det stille

En «katastrofe». Et «bakholdsangrep». En «ydmykelse» av statsminister Theresa May. Britiske tabloider tok krigstypene i bruk etter det uformelle toppmøtet i alpebyen Salzburg i forrige uke.

Toppmøtet ble avsluttet med en brutal nedsabling av den britiske statsministerens brexitplan. Den såkalte Chequers-planen vil simpelthen ikke fungere, sa EUs president Donald Tusk. Planen er «ikke akseptabel», istemte Frankrikes president Emmanuel Macron.

Dagen etter fastslo May at forhandlingene er i dødvanne. Hun ba EU om å behandle britene med «respekt».

Nye samtaler denne uken

Men trass i den politiske isfronten har forhandlingene gått videre på ekspertnivå.

NTB får bekreftet fra både EU-siden og britisk side at flere forhandlingsmøter har funnet sted denne uken.

Den britiske siden beskriver samtalene som konstruktive og sier forhandlingene nå er gått inn i en mer eller mindre kontinuerlig fase. Det ventes nye samtaler neste uke.

EUs mål er å gjøre så store fremskritt i samtalene som overhodet mulig før EUs neste toppmøte, som holdes i Brussel 17. og 18. oktober. Det vil bli «sannhetens øyeblikk», ifølge EUs sjefforhandler Michel Barnier.

Hold hodet kaldt, lyder oppfordringen fra EU-kommisjonens pressetalsmann Margaritis Schinas.

Han advarer mot å falle for pressens «skrekkhistorier».

– Vi jobber for en avtale. Det er det som teller. Det er det som er vår prioritet.

Fakta: De viktigste brexit-datoene 18. oktober 2018: EU-toppmøte i Brussel. Her skal partene bli enige om skilsmisseavtalen. 13. desember 2018: EU-toppmøte i Brussel. Dette er aller siste mulighet til å bli enige. Samme dag vil det britiske parlamentet -både Overhuset og Underhuset -stemmer over forhandlingsresultatet. 29. mars 2019: Dette er selve D-dagen. Avtale eller ikke, dette er dagen -klokken 11.00 -hvor britene vil forlate EU. 31. desember 2020: Da er det slutt på overgangsperioden -som vil gjelde fra 29. mars 2019 og frem til denne dagen.

Tampen brenner

En sentralt plassert EU-diplomat beskriver sluttfasen av forhandlingene som å leke tampen brenner. Etter hvert som man nærmer seg skålen med godteriet, blir det bare varmere og varmere.

– Derfor er det et godt tegn at temperaturen stiger. Det viser at vi kommer nærmere enighet, sier diplomatkilden til NTB.

Ifølge forhandlerne er det allerede enighet om mer enn 85 prosent av teksten i avtalen. Men som så ofte i forhandlinger er det de vanskeligste spørsmålene som står igjen til slutt.

Irsk problem

Den største utfordringen er å finne en ordning for grensen mellom Irland og Nord-Irland.

Det blir Storbritannias landgrense mot EU når britene går ut. Men av hensyn til fredsprosessen i Nord-Irland regnes det som helt avgjørende å finne en løsning som sikrer at man unngår fysiske sperringer og en «hard grense».

I tillegg er EU og Storbritannia i gang med vanskelige diskusjoner om hvordan rammene for en fremtidig handelsavtale skal se ut.

Erklæring om fremtiden

I utgangspunktet er det bare vilkårene for selve skilsmissen som trenger en avklaring allerede i høst.

Men sammen med skilsmisseavtalen skal det legges frem en politisk erklæring om EUs og Storbritannias fremtidige relasjon. Det er her rammene for en fremtidig handelsavtale vil bli lagt.

Den politiske erklæringen vil ikke være juridisk bindende, men innholdet i den kan likevel bli avgjørende for å få flertallet i Parlamentet i London til å si ja til skilsmisseavtalen.

Så langt er det fullstendig i det blå hva erklæringen vil inneholde. Ikke ett eneste utkast har lekket ut, og EUs forhandlere holder kortene tett inntil brystet.

Etter det NTB kjenner til, har de ikke engang lagt frem noe utkast for EUs medlemsland.