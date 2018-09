Reuters-journalister dømt til syv års fengsel

De to journalistene ble tiltalt for å ha lekket statshemmeligheter i forbindelse med at de jobbet med en sak i forbindelse med forfølgelsen av den muslimske rohingya-minoriteten.

– De har brutt loven om statshemmeligheter og dømmes herved til syv års fengsel hver, sa dommer Ye Lwin i retten mandag.

Strafferammen for lovbruddet er 14 års fengsel. Saken mot de to er blitt fordømt av presseorganisasjoner verden over.

Disse ti ble drept av Myanmars sikkerhetsstyrker. Nå sitter to journalister fengslet fordi de ville fortelle historien deres.

– Vi gir ikke opp

De to journalistene, som begge er myanmarske statsborgere, erklærte seg ikke skyldig.

De har hele tiden sagt at de kun har gjort jobben sin ved å dekke en massakre på rohingya-muslimer. De to jobbet med en sak om drapene på ti rohingyaer i landsbyen Inn Din under militæroffensiven i delstaten Rakhine i fjor høst.

– Vi avslørte saken ved å undersøke etter journalistiske, etiske prinsipper. Vi gir ikke opp, sa Wa Lone til journalister utenfor rettssalen etter et møte i retten i Yangon i juli.

Saken de jobbet med, er en detaljert fortelling om hva som skjedde i Inn Din. Ti personer ble drept. To av mennene ble drept med sverd av buddhistiske landsbybeboere, ifølge Reuters. De andre ble skutt av myanmarske soldater før alle ti ble dumpet i en massegrav.

Ifølge de to journalistene selv ble de lurt inn i en felle av politiet. Under møtet i retten bekreftet en politibetjent at han ble beordret til å lure journalistene.

Reuters-sjef: Et steg tilbake for Myanmar

Nyhetsbyrået Reuters fordømmer det de kaller falske anklager mot de to reporterne og sier det er anklager skreddersydd for å skremme pressen til taushet.

– Dette er en trist dag for Myanmar, Wa Lone og Kyaw Soe, og for pressen, sier ansvarlig redaktør i Reuters Stephen J. Adler.

Reuters’ sjefredaktør sier dommen mot de to journalistene er et stort steg tilbake for Myanmars overgang til demokrati.

– Vi er ekstremt skuffet over dommen, sier Storbritannias ambassadør til Myanmar, Dan Chugg.

Han før støtte av Scot Marciel, USAs ambassadør til Myanmar. Han beskriver dommen mot de to journalistene som «urovekkende».

Thein Zaw / TT / NTB Scanpix

Ikke trodd

Bevisene mot dem var dokumenter de selv hevdet var plantet hos dem av politiet.

Dommer Ye Lwin var ikke overbevist av de tiltaltes forklaring i retten om at politiet hadde lurt dem i en felle.

– Det er funnet at de tiltalte hadde til hensikt å skade statens interesser. De har brutt loven om statshemmeligheter og dømmes herved til sju års fengsel hver, sa han til den fullsatt rettssalen mandag.

Etter at dommen var avsagt ble de to eskortert ut og fraktet bort i en fengselsbil.

Strafferammen for lovbruddet er 14 års fengsel. Saken mot de to har fått stor oppmerksomhet og er blitt fordømt av presseorganisasjoner verden over.

Ikke redd

Det var ventet dommen skulle kommet forrige mandag, men dommeren utsatte domsavsigelsen med en uke uten å oppgi årsak for utsettelsen.

De to reporterne har sittet fengslet siden pågripelsen i desember i fjor. Wa Lone sa til pressen i rettssalen at han ikke fryktet dommen.

– Jeg tror på demokrati og frihet. Jeg gjorde aldri noe galt, sa han.