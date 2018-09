EU gir Storbritannia to måneder på å betale 2,7 milliarder euro for tollfusk

Om ikke Storbritannia betaler innen fristen kan EU-kommisjonen ta saken til EU-domstolen.

Ifølge Kommisjonen har importører i britiske havner mellom 2011 og 2017 svindlet under import av varer, særlig fra Kina. Dette har resultert i manglende tollinntekter, som nå har ført til underskudd i EUs budsjett.

Kravet skaper enda større spenninger mellom EU og Storbritannia, kun dager etter at et EU-møte i Østerrike førte til bitterhet mellom de to partene, da Storbritannias seneste brexit-forslag ble stemplet som «ugjennomførbart» av EU-president Donald Tusk.

Særlig uheldig for Storbritannia er det at landets foreslåtte handelsavtale med EU etter brexit baserer seg på et tilbud om at London holder oppsyn med EUs tollavgifter etter skilsmissen.