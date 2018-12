– Dette er et historisk øyeblikk for landet vårt, sa Emmanuel Macron i kveld og erkjente at regjeringen ikke har reagert raskt og tydelig nok mot opptøyene i Frankrike.

Mye tyder på at han har rett i begge deler. I fire uker har «de gule vestene» skapt stor uro i de franske gatene. Bevegelsen har ingen leder eller en politisk retning. Men de er mange. I helgen var de over 130.000 demonstranter.

«De gule vestene» har stilt økonomiske krav, blant annet en økning i minstelønnen for arbeidere.

Og i kveld kom Macron dem i møte.

Presidenten meddelte i talen at han vil øke minstelønnen med 100 euro i måneden fra starten av 2019. Han vil heller ikke øke skattene for overtidsarbeid.

Macron vil i tillegg skrote planen sin om å øke skattenivået for pensjonister med lav inntekt. Og han vil be arbeidsgivere om å gi sine ansatte en bonus på slutten av året.

Ludovic Marin, Pool Photo / AP / NTB scanpix

Irettesettelse og medlidenhet

Men pengegaver til tross, presidentens pekefinger var også tydelig til stede i kveld. Volden, hærverket på butikker og angrepene på politikonstabler rettferdiggjøres ikke av raseriet folket føler. Dette vil bli straffet, advarte han.

Samtidig viste Macron også forståelse for raseriet og for dem som strever med å få endene til å møtes. Og han erkjente at disse er blitt oversett.

– Vi ble dessverre for vant til det. Vi har handlet som om disse menneskene var glemt.

– Kan ha såret

Macron er tidligere blitt kritisert for å være for virkelighetsfjern og arrogant i sine formuleringer. Og kanskje ligger dette til grunn når han i kveld sier at han «kan ha såret» folk med sine uttalelser. Og at han delvis tar ansvar for opprøret.

I talen kom også en invitasjon til det franske folk.

– Vi trenger en debatt på nasjonalt nivå. Og alle dere vil også være en del av denne debatten. Denne debatten må finne sted på bakkenivå.

De store ordene ble også tatt i bruk.

– Min eneste bekymring er dere. Min eneste kamp er for dere, sa han.

Om det stemmer, vil vise seg.