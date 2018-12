Kjære elever,

stadig hører vi historier om lærere som misbruker klasserommet til å fremme venstreorienterte synspunkter. Elever med en konservativ og patriotisk innstilling blir dermed usikre og får angst for å si meningene sine høyt. Den som argumenterer mot ukontrollert masseinnvandring, støtter brexit eller kritiserer Merkels politikk, blir raskt definert som høyreekstremist og må regne med en dårlig karakter eller det som verre er, lyder noe av teksten i AfD-portalen Neutrale Sachsen-Anhalt.

Under oppfordres elever til å fylle ut et skjema om hva de har opplevd, og å sende det inn slik at «mørketallene» kommer på bordet.

RALPH ORLOWSKI/REUTERS/NTB scanpix

– Gapestokk

AfD etablerte portaler i blant annet Berlin i oktober, mens delstaten Niedersachsen først fikk sin klageportal nå i desember. Statsminister i Niedersachsen, Stephan Weil (fra sosialdemokratiske SPD), sier til NDR at det som foregår, er motbydelig, og at AfD nå virkelig lar masken falle.

– Enkelte lærere plukkes ut og plasseres i gapestokken bare fordi AfD kanskje har en annen mening enn læreren, sier Weil.

Lærerforbundet GEW har brukt hardere ord. – Slike fremgangsmåter fantes også brukt i stalinismen og nasjonalsosialismen, sier styremedlem Ilka Hoffmann til Stern.

Fakta: Alternativ for Tyskland (AfD) Et høyrepopulistisk parti etablert i 2013. Startet som euroskeptikere, ble senere splittet. Dagens AfD markerer seg først og fremst mot innvandring og mot islam. Partiet fikk 12,7 prosent ved forbundsdagsvalget høsten 2017. Ledes av Jörg Meuthen og Alexander Gauland.

Skole i hardt vær

I Berlin har 1800 lærere fra 123 skoler samlet seg om en underskriftsaksjon mot klageportalen. I spissen for motstanden står gymnaset Fichtenberg i bydelen Steglitz.

Skolen er etterpå blitt tagget, og noen har hengt opp høyreekstreme klistremerker og anonyme brev der skolen og skolelederen angripes for å være «venstrepopulister», skriver Tagesspiegel.

Sendte inn satire og tull

AfD skriver at når saker meldes inn, vil de bli rapportert inn til skolemyndigheter som brudd på nøytralitetskravet. Men så langt er ingenting meldt videre til myndighetene i noen delstater, skriver NRD.

I Berlin har mange lærere innrapportert seg selv som en motaksjon. Der opplyser AfD at de har mottatt 6700 henvendelser. 12 av disse går de nå nærmere etter i sømmene.

Også klagesiden i Hamburg fikk umiddelbart hundrevis av e-poster da den åpnet i oktober. Men de fleste inneholdt bare tøysete satire som «Må sønnen min alltid sitte til venstre?»

Delstaten Sachsen-Anhalt har åpnet sak for å granske om portalen er innenfor reglene for databeskyttelse. I delstaten Baden-Württemberg ble portalen angrepet av hackere og stengt. Det lokale AfD besluttet å ikke åpne siden igjen.