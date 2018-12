Elizabeth Warren vil utfordre Donald Trump i 2020

Mandag kunngjorde Warren at hun lanserer sitt kandidatur og vil med det forsøke å utfordre president Donald Trump i presidentvalget om to år, skriver Washington Post.

Men veien dit er lang, for hun må først gjennom nominasjonskampen i eget parti. Og det er ingen lett prosess.

Warren er utdannet jurist og har blant annet undervist på Harvard. I 2013 ble hun valgt til senator for Massachusetts.

Ble kalt Pocahontas

Warren fikk mye medieoppmerksomhet i november etter at president Donald Trump gjorde narr av at hun har sagt at hun har indiansk opphav.

– Vi har en representant i Kongressen som de sier var her for svært lenge siden. De kaller henne Pocahontas. Men vet dere hva, jeg liker dere, sa Trump.

Dette er ikke den eneste gangen har latterliggjort senatoren fra Massachusetts.

I 2012 fortalte Warren i et intervju med Associated Press at hun og hennes brødre var blitt informert av sine foreldre Don og Pauline Herring om indiansk bakgrunn i familien.

Senere har Warren offentliggjort en DNA-test som bevis på at hun snakket sant.

I en nyhetsanalyse av CNN-profilene Chris Cillizza og Harry Enten rangerer de Warren som nummer fem over favoritter til demokratenes kandidat til presidentvalget i 2020.