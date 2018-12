Ambisiøs og standhaftig: Slik er statsministeren som tåler den ene ydmykelsen etter den andre

Onsdag morgen denne uken kom statsminister Theresa May ut av døren i 10 Downing Street. Opprørere i partiet hennes hadde fått nok stemmer til å tvinge gjennom en avstemning om tillit, men hun ga seg ikke.

– Jeg er klar til å fullføre jobben, avsluttet en kampklar May sin appell før hun snudde på hælen og gikk de 11 skrittene tilbake inn i statsministerboligen.

May ble statsminister etter at britene sommeren 2016 stemte for å melde seg ut av EU. Hun hadde riktig nok stemt for å bli i Unionen, men holdt en så lav profil i den bitre valgkampen at hun ble ansett som det beste valget av sine partifeller.

Alastair Grant, AP/NTB scanpix

Nederlag i fleng

Siden har hun gått på det ene nederlaget etter det andre.

Stefan Wermuth, Reuters/NTB scanpix

Fakta: Theresa May (62) Britisk politiker i Det konservative parti. Theresa Mary Brasier ble født 1. oktober 1956 i badebyen Eastbourne og vokste opp i Oxfordshire. Gift med Philip May siden 1980. De har ikke barn. May var innenriksminister i seks år før hun ble statsminister.

– Sterk pliktfølelse

Hvem er egentlig denne May som ser ut til å tåle ydmykelse etter ydmykelse?

– Hun er en svært ambisiøs politiker, sier Gary Love, en Cambridge-utdannet historiker som er ekspert på britisk konservatisme og jobber som førsteamanuensis ved NTNU.

– Hun er standhaftig, har sterk pliktfølelse og det man kaller stayer-evne, sier Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder og ekspert på britisk politikk.

– Ville være første kvinne

Allerede da hun studerte ved Oxford-universitetet på slutten av 1970-tallet, skal hun ha sett seg selv som en fremtidig statsminister. En venn fra studiedagene ble intervjuet av BBC radio for noen år siden da May var innenriksminister.

– Jeg husker at hun ville bli den første kvinnelige statsministeren og derfor ble ganske irritert da Margaret Thatcher ble det først, sa han.

Thatcher ble statsminister i 1979.

Så muligheten i 2016

Da britene stemte for å melde seg ut av EU, var hun egentlig ikke favoritten til å etterfølge David Cameron. Men de andre i tetsjiktet hadde kjempet knallhardt enten for eller mot EU-medlemskapet.

– Hun så muligheten til å bli partileder, og hun tok den. Hun ble fremstilt som en samlende kandidat som kunne levere en EU-avtale alle i partiet kunne leve med. Det kan vise seg å ha vært en umulig oppgave, sier Gary Love.

Privat

– Glitrende debattant og forhandler

Jan Erik Mustad er heller ikke sikker på at hun ville vært statsminister under normale omstendigheter.

– Hun fremstår ofte litt nervøs og forknytt. Hun er ikke den naturlige, retoriske lederen som David Cameron eller Labours Tony Blair var. Samtidig er hun en glitrende politiker, en glitrende debattant og en glitrende forhandler, men gjerne litt bak scenen, sier Mustad.

«Det slemme partiet»

Politisk har May fremstilt seg som en såkalt «one-nation conservative», toryer som er opptatt av sosiale ulikheter, og har advart partifeller om at de ofte oppfattes som «det slemme partiet» – «the nasty party».

Gary Love sier at sosiale tiltak har vært fraværende i all oppstyret om EU-utmeldingen.

– Alt har handlet om utmeldingen, og innstramningspolitikken er blitt videreført, sier han.

Olivier Matthys, AP/NTB scanpix

Liker sko og kokebøker

May har sjelden sluppet allmennheten inn i privatlivet, men noen detaljer har piplet frem. Hun er klesinteressert og kjent for sine iøynefallende sko. Da hun en gang ble spurt om hva hun ville ha med på en øde øy, svarte hun «abonnement på Vogue», et kjent motemagasin.

Ekteparet May stilte opp i et sofaintervju sammen på britisk TV kort tid før valget i 2017.

Hun sier selv å ha 100 kokebøker.

– Theresa er en svært god kokk, sa ektemannen Philip.

Etter at hun ble statsminister, er det likevel ofte han som i ukedagene lager middag.

– Jeg får også bestemme når jeg vil bære ut søppelet, fleipet han.

Darren Staples, Reuters/NTB scanpix

Møttes på disco

De to møttes ved Oxford-universitetet og har selv sagt at det var kjærlighet ved første blikk. Andre har dessuten fortalt at de to ble introdusert for hverandre på diskotek av Benazir Bhutto, som senere ble statsminister i Pakistan.

Men 1970-tallets discomusikk gjorde kanskje ikke varig inntrykk. Da hun en gang i et radioprogram fikk velge musikken, gikk hun for Mozart, Elgar, Abbas «Dancing Queen» og låten «Walk Like A Man» fra en musikal.

Tror ikke hun gir seg

Nå spekulerer britene på hva Theresa May vil gjøre etter de siste månedene med massiv motgang og hvorvidt partiopprørerne til slutt får hennes politiske skalp. Hverken Mustad eller Love tror hun vil gi seg lett.

Selv har hun sagt at hun ikke stiller i neste valg i 2022. Gary Love mener likevel det ikke er helt umulig at hun klarer seg gjennom et nytt nederlag i parlamentet.

– Da kan et nyvalg komme så fort at partiet ikke rekker finne en ny leder. En annen mulighet er at hun avholder en ny folkeavstemning, sier Love.

Jan Erik Mustad, som for tiden er i London, påpeker at May fremstiller seg som folkets tjener i saken om EU-utmelding.

– Jeg tror ikke alltid på politikere som sier dette, men May tror jeg på, sier han.