Britisk minister: Brexit kan bli avlyst

Det skriver avisen Sunday Times , melder nyhetsbyrået Reuters.

– Hvis vi skulle komme til ikke å stemme for, er jeg ikke sikker på at vi ville gi Brexit mer enn 50–50 sjanse, sier handelsminister Liam Fox til avisen.

Fox er tilhenger av Storbritannias løsrivelse fra EU.

Det er tre måneder igjen til Storbritannia etter planen skal forlate unionen 29. mars, men statsminister Theresa Mays brexitavtale vakler. I sluttfasen har flere alternativer blitt luftet, på en skala fra full brexit med avtale via brexit uten avtale til å avlyse brexit og forbli i EU.

Johan Falnes/ NTB scanpix

Tidligere i desember avlyste May den planlagte avstemningen i parlamentet over avtalen etter å ha innsett at den ville bli nedstemt. Avstemning skal i stedet finne sted 14. januar.