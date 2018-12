Én person pågrepet for terrorforberedelser i Sverige

Saken oppdateres.

Pågripelsen skjedde i morgentimene torsdag. Det opplyser Säpo i en pressemelding.

Personen ble pågrepet som et resultat av en større politiaksjon mot flere adresser. Den svenske riksenheten for sikkerhetssaker ga klarsignal til aksjonen. Flere personer er tatt inn til avhør.

Säpo ønsker ikke å gå ut med nøyaktig hvor i Sverige pågripelsen skjedde, men ifølge Aftonbladet var aksjonen i Göteborgsområdet.

Internasjonale koblinger, men ikke til Strasbourg

Säpo mener personen har forberedt lovbrudd over en tid. Personen er primært mistenkt for terrorforberedelser, alternativt å ha inngått terrorforbund. Den pågrepne er også siktet for grovt brudd på våpenloven.

– Det finnes internasjonale koblinger, heter det i pressemeldingen.

Av hensyn til etterforskningen vil ikke politiet si hvilke land saken kan kobles til, skriver Aftonbladet. Säpo presiserer imidlertid at aksjonen ikke har noen kjente koblinger til tirsdagens angrep på julemarkedet i Strasbourg.

Utelukker ikke flere pågripelser

Til SVT Nyheter sier pressesjef Karl Melin at det ligger en intensiv og omfattende undersøkelse bak aksjonen.

– Kommer flere til å bli pågrepet?

– Det er en pågående innsats, og vi kan ikke utelukke noe. Vi jobber videre, og det kommer til å bli gjennomført husransakelser. Vi må også gå gjennom beslag. Det er et stort arbeid, sier Melin til den svenske avisen.

Uendret trusselnivå

Trusselnivået i Sverige er uendret. Det ligger på tre av fem, noe som tilsier at et angrep kan skje.

Justisminister Morgan Johansson (S) har ikke ønsket å kommentere aksjonen og henviser alle spørsmål til sikkerhetspolitiet, ifølge SVT Nyheter.

Riksenheten for sikkerhetssaker opplyser at den vil komme med mer informasjon om kort tid.