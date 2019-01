Demokraten kunngjør på Twitter tirsdag kveld at hun forbereder seg til å stille som president ved neste års valg «fordi alle kan utgjøre en forskjell».

– Jeg tror på rett og galt, og at det som er galt, vinner når vi ikke gjør noe. Nå er tiden for å heve våre stemmer, skriver hun.

Gillibrand skal med det først stille i Demokratenes folksomme primærvalg, som allerede rommer flere titalls kandidater. Tidligere president Barack Obamas boligminister Julian Castro kastet seg på i Demokratenes nominasjonskamp lørdag. Tidligere har demokratene Tulsi Gabbard og Elizabeth Warren også kastet seg på.

Gillibrand ble i 2009 tatt i ed som senator fra New York av daværende visepresident Joe Biden. Hun overtok et sete som ble forlatt av Hillary Clinton.

Gillibrand ble gjenvalgt i både 2012 og 2018. Hun har de siste årene engasjert seg i metoo-bevegelsen og kampen mot seksuell trakassering og overgrep. Hun har også vært en forkjemper for styrket foreldrepermisjon.

– Jeg skal kjempe for andres barn like hardt som jeg ville kjempet for mine egne, sier senatoren, som er mor til to barn.