– Denne Löfven-regjeringen forutsetter Vänsterpartiets mandat, og gjør man det, er det urimelig at vi ikke skal ha noen innflytelse. Det er ikke akseptabelt, sa en tydelig skuffet Jonas Sjöstedt under pressekonferansen mandag.

Lederen av det svenske Vänsterpartiet, tilsvarende norske SV, mottok i helgen et forslag fra statsminister Stefan Löfven om forutsetninger for regjeringssamarbeid.

Ifølge Sjöstedt går avtalen kort oppsummert ut på at V støtter en regjering bestående av Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP), Centerpartiet (C) og Liberalerna (L), men at V ikke skal ha noen innflytelse de kommende fire årene.

Punktet i avtalen mellom de fire partiene om å utestenge Vänsterpartiet, har i pressen fått kallenavnet «fornedringsklausulen».

Onsdag skulle det etter planen stemmes over statsministerkandidat, men den avstemningen er nå utsatt til fredag, melder det svenske nyhetsbyrået Omni.

Vänsterpartiet godtar ikke å fryses ut

I helgen meldte Liberalerna og Centerpartiet at de er villige til å gå i regjering med Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. For å få flertall for en slik regjering er partiene avhengige av støtte fra Vänsterpartiet.

Partiet er i utgangspunktet positiv til Löfven som statsminister, men de finner seg altså ikke i å bli fryst ut samtidig som partiene krever deres støtte.

Nå vil Vänsterpartiet forhandle direkte med statsminister Stefan Löfven før de eventuelt slipper ham til som statsminister.

Vänsterparti-lederen kom med tre krav til Löfven under mandagens pressekonferanse:

samarbeidsavtalen mellom Löfven og to blå partiene er for høyrevridd med for mye vekt på markedsløsninger

reformer som er vedtatt i forrige periode, skal bestå, og endringer som er avtalt med de to blå partiene, skal ikke gjennomføres

Vänsterpartiet skal ikke fryses ut av et samarbeid med sosialdemokratene

Føler seg ydmyket

Klausulen om at Vänsterpartiet ikke skal få noen innflytelse, betegnes av partiets medlemmer som fornedrende og ydmykende.

I tillegg er partiet skuffet over det store steget Löfven har tatt til høyre.

– Vi er skuffet over hvor langt til høyre Löfven har gått ved å innlede samarbeid med Centerpartiet, sa Vänsterpartiets leder Jonas Sjöstedt under mandagens pressekonferanse.

Löfven tolker avtalen

Statsminister Stefan Löfven møtte talmannen klokken 10 mandag formiddag. På et pressetreff etter møtet tok Löfven opp formuleringen i avtalen mellom S, MP, C og L om at Vänsterpartiet "inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommende mandatperioden."

Löfvens tolkning av dette punktet er at det ikke gjelder alle politikkområder.

– I spørsmål som ikke omfattes av statsbudsjettet og den politiske avtalen, kan sosialdemokratene og Vänsterpartiet samarbeide også fremover, sa Löfven.

Lokal motstand

Vänsterpartiets lokallag i Malmö er imidlertid klare på at de ikke ønsker Löfven i statsministerstolen.

– Overenskomsten mellom Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna og Miljöpartiet er et rent høyrepolitisk prosjekt, skriver lokallaget på sin hjemmeside.

Fakta: Valg av statsminister i Sverige 14. januar: Talmannen i Riksdagen (tilsvarer stortingspresidenten i Norge) samtaler med alle partilederne og presenterer deretter en statsministerkandidat. 16. januar: Riksdagen holder avstemning om statsminister. Den planlagte partilederdebatten flyttes til 30. januar. Hvis ingen statsminister blir valgt 16. januar, blir det en fjerde og siste avstemning 23. januar. Forlaget til kandidat blir da lagt frem 21. januar. Mislykkes også den fjerde avstemningen, skal det utlyses nyvalg. Valgmyndighetene anbefaler at et eventuelt nyvalg holdes 7. april. Kilde: Omni.se

Komplisert siden 9. september

Sjöstedt har tidligere sagt gjentatte ganger at han ønsker Löfven som statsminister. Samtidig har han sagt at det ikke er aktuelt å stemme frem en regjering der borgerlige partier inngår.

Spørsmålet nå er om Löfven klarer å møte Venstres krav uten å miste støtten fra Centerpartiet og Liberalerna.

Faren er at Liberalerna går til Moderaterna.

Og da er de tilbake der de startet: Uten flertall for en regjering.

Forsøket på å få på plass en ny regjering i Sverige etter valget 9. september i fjor, har vist seg å være svært vanskelig ettersom den rødgrønne og den blå blokken ble tilnærmet like store, og fordi ingen av partiene vil samarbeide med det tredje største partiet Sverigedemokraterna.