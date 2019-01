Den unge, liberale Alexandria Ocasio-Cortez (29) ble valgt til å representere New Yorks 14. valgdistrikt i Representantenes hus i mellomvalget i november 2018. Dermed ble hun den yngste kvinnen til å bli valgt inn i den amerikanske Kongressen noensinne.

Den nye Kongressen skulle samles for første gang torsdag og Ocasio-Cortez hadde da sin første dag på den nye jobben.

Forsøkt ydmyket med dansevideo

Siden Ocasio-Cortez ble valgt inn i Kongressen har flere fra høyresiden rakket ned på henne, blant annet klesstilen hennes er blitt kritisert.

I et annet forsøk på å rakke ned på og ydmyke 29-åringen, ble det publisert en gammel video av henne på Twitter onsdag.

Videoen er av Ocasio-Cortez som danser på toppen av en bygning ved Boston University, der hun selv studerte. Twitter-kontoen som sto bak er nå slettet, melder CNN. Den fulle musikkvideoen er tilgjengelig på Youtube.

Men videoen ble ikke like ydmykende som hennes motstandere håpet på.

Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB scanpix.

Økte populariteten

I stedet for at dansevideoen ble en flause for den unge kongresskvinnen, har hun fått mye positiv oppmerksomhet på sosiale medier. Det har ikke gjort henne mindre populær. En rekke amerikanske og internasjonale medier har skrevet om videoen.

Hun er blitt møtt med enorm støtte etter at den ble publisert, og flere har forsvart henne mot dissingen fra høyresiden. The Washington Post skriver at internett finner videoen «sjarmerende».

Kjente amerikanere som komiker Patton Oswalt og skuespillerne Russell Crowe og Ally Sheedy har rost Ocasio-Cortez for videoen, skriver The Guardian.

Svarte høyresiden med dans

Omkring klokken 18.00 fredag kveld svarte Alexandria Ocasio-Cortez på «ydmykelsen» på sin Twitter-konto.

Hun la ut en video hvor hun danset foran døren til sitt kontor i Kongressen med teksten: «Jeg hører GOP (Kallenavn for det republikanske partiet. red.anm.) synes at kvinner som danser er skandaløst. Vent til de finner ut at kongresskvinner danser også! Ha en fin helg :)»

I hear the GOP thinks women dancing are scandalous.



Wait till they find out Congresswomen dance too! 💃🏽



Have a great weekend everyone :) pic.twitter.com/9y6ALOw4F6 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 4, 2019

Valgdistriktet hun stilte i er tradisjonelt sterkt demokratisk. Det vakte stor oppsikt i USA da hun i primærvalget utfordret – og danket ut – Joe Crowley, som hadde sittet i 20 år i Representantenes hus for demokratene.

Torsdag skulle det velges ny speaker, lederen for Representantenes hus. Ocasio-Cortez ga sin stemme til Nancy Pelosi.

Hennes stemmevalg ble ikke tatt spesielt godt imot blant publikumet, og den unge kongresskvinnen var den eneste som ble buet på av republikanerne da hun avga sin stemme.

Ocasio-Cortez står for saker som lengre svangerskapspermisjon, offentlig helsevesen for alle og gratis høyskoleutdanning. Hun er tilhenger av Bernie Sanders, og som han, står hun langt ute på venstresiden i partiet.

Stiller spørsmål ved livshistorien

De konservative amerikanerne har vært særlig interessert i Ocasio-Cortez etter at hun vant valget over Crowley.

Det har vekket spesielt oppsikt at familien flyttet 40 minutter nord fra Bronx, til Yorktown. Et område der Ocasio-Cortez kunne gå på bedre skoler enn i Bronx.

Yorktown anses som et finere område enn Bronx. Ocasio-Cortez fikk kritikk etter valget for å overdrive tilknytningen til Bronx og arbeiderklassebakgrunnen sin.

Konservative velgere har stilt spørsmål om kongresskvinnen har forfalsket sin livshistorie, og om hun har identifisert seg med undertrykte grupper for å få oppmerksomhet og støtte i kongressvalget.

Melissa Mackenzie fra magasinet American Spectator skriver på Twitter at Ocasio-Cortez ikke ser ut til å være så undertrykt som hun har gitt seg ut får å ha vært. Hun hevder også at Barack Obama og Bernie Sanders skal ha gjort det samme.