Roy Moore (70) er republikansk kandidat til Senatet fra delstaten Alabama.

Seks voksne kvinner har stått frem og anklaget Moore for å ha forsøkt å innlede forhold til dem mens de ennå var tenåringer, den yngste bare 14 år, og han selv var i 30-årene. To av dem har også anklaget ham for overgrep og antastelser.

En rekke republikanske politikere har markert avstand til Moore og til og med bedt ham trekke seg fra valget, blant dem John McCain, Mitt Romney og Paul Ryan. Men Donald Trump, USAs president, gir sin støtte til den omstridte kandidaten.

– Han benekter det. Hør, han benekter det, sa Donald Trump da han tirsdag møtte pressen i Det hvite hus.

– Hvis dere ser på det som har skjedd de siste 48 timene, så benekter han det. Han sier at det ikke har skjedd, sa presidenten.

Trump påpekte også at 40 år er lang tid, med henvisning til at anklagene mot Moore gjelder episoder som skal ha skjedd på 1970-tallet.

Nekter å trekke seg

Moore-skandalen har vært svært bredt omtalt i amerikanske medier den siste uken. Det som egentlig er et perifert suppleringsvalg i en liten og konservativ delstat, hvor republikansk valgseier egentlig er for barneskirenn å regne, er viet stor oppmerksomhet.

Årsaken er republikanernes knappe flertall i Senatet. For øyeblikket er forholdet 52–48 i republikansk favør.

Men da Trump utnevnte Jeff Sessions til justisminister, måtte hjemstaten hans Alabama skrive ut nyvalg på senat-setet han forlot. I september vant Moore overraskende republikanernes primærvalg om dette setet.

Brynn Anderson, AP

Nå tror Demokratene at de kan «stjele» valget i delstaten, selv om det er over 25 år siden sist en partiet vant et senatsvalg der. Meningsmålingene viser dødt løp mellom Moore og motkandidaten, Doug Jones.

I så fall vil republikanernes flertall i Senatet være redusert til 51–49. Da vil Trump ha en buffer på én eneste stemme når han skal få sine viktigste saker gjennomført.

Det kan vise seg skjebnesvangert. Da Trumps forsøk på å endre Obamas helsereform gikk i vasken, var det fordi flere republikanske senatorer stemte imot sitt eget parti.

Kastet ut av Alabamas høyesterett

Roy Moore var ikke et ukjent navn før han ble senator-kandidat. I Alabama velges de ni medlemmene av delstatens høyesterett direkte av velgerne, den utnevnes ikke.

Moore er to ganger blitt valgt inn som høyesterettsjustitiarius, altså leder av domstolen, men begge ganger blitt fjernet. Den andre og siste gangen, i 2016, var det fordi han instruerte andre dommere i delstaten om å fortsatt nekte homofilt ekteskap, selv om det var grunnlovsstridig.

Moore har tidligere blant annet uttalt at muslimer ikke bør få være kongressmedlemmer og at homoseksualitet bør være forbudt.

Til tross for stort press, ikke minst i eget parti, har Roy Moore den siste uken nektet å trekke seg som kandidat. Hans kone har forsvart ham offentlig.

Har ikke drevet valgkamp for Moore - ennå

Trump har foreløpig ikke drevet aktiv valgkamp for Moore, men avviser ikke at han kom til å gjøre det i innspurten frem mot valgdagen 12. desember. Han vil ta aktiv stilling til spørsmålet i neste uke, sa presidenten da han møtte pressen.

Samtidig benyttet han anledningen til å rakke ned på motkandidaten.

– Vi trenger ikke en liberal person der. Vi trenger ikke en som kommer til å være dårlig for kriminalitetsbekjempelse, dårlig i grense-spørsmålet, dårlig i militære spørsmål og dårlig for retten til å eie våpen, sa Trump.