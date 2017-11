Tyrkia-ekspert: – Erdogan vil melke situasjonen mest mulig

NATO-medlemmet Tyrkia ble utpekt som fiende under NATO-øvelsen Trident Javelin i Stavanger. Da dette ble kjent, trakk Tyrkia sine 40 soldater fra øvelsen.

Fredag ba NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og den norske forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen (H) om beklagelse. Dette har tydeligvis ikke vært godt nok for den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan. Ifølge Erdogan sto både hans eget og landsfader Atatürks navn på en tavle som fiender under NATO-øvelsen i Stavanger-området.

Etter at beklagelsen kom, har Erdogan uttalt at den «respektløse» oppførselen under NATO-øvelsen i Norge ikke kan dekkes over med en enkel beklagelse.

Ifølge Morten Myksvoll, redaktør for nettsiden tyrkiskpolitikk.no, tyder mye på at Erdogan ønsker å bruke denne episoden til å styrke seg i hjemlandet.

– Det var riktig av Norge og NATO å beklage denne saken. Nå handler denne saken mest om at Erdogan ønsker å melke situasjonen mest mulig. Han vil bruke episoden til å styrke seg innad i Tyrkia. Da holder det ikke med en beklagelse, sier Myksvoll til Aftenposten.

Offiserer fikk asyl

I fjor sommer ble Tyrkia rystet av et kuppforsøk. Den gang ble Erdogan reddet av at tyrkerne kom på banen for å støtte presidenten. I forbindelse med kuppforsøket søkte flere tyrkiske offiserer, som allerede befant seg i utlandet, om asyl i europeiske land. Fem av offiserene søkte om asyl i Norge.

– Erdogan har ikke glemt at tyrkiske offiserer fikk asyl i europeiske land. På bakgrunn av dette sier han ofte at Europa støttet kuppforsøket. Det er en type retorikk han bruker for å bli mer populær i hjemlandet. Det er populært blant tyrkiske nasjonalister å angripe USA og NATO, deriblant Norge, sier Myksvoll.

Ganske normalt på bakrommet

Til tross for harde ord fra Ankara, tror Myksvoll at saken ikke vil skade Tyrkias forhold til NATO ytterligere.

– Denne saken sluttet å være en utenrikssak når beklagelsen fra Norge og NATO kom. Nå er den innenrikspolitisk for Erdogan. Når det gjelder forholdet til NATO, så er jo Tyrkia med på det meste som NATO gjør. Tyrkia kommer nok til å fortsette med sine aggressive utspill, men kommer neppe til å gjøre noe mer i praksis. Disse utspillene er ment for velgerne i Tyrkia.

– Hvordan vil dette påvirke Norges forhold til Tyrkia?

– Selv om det har vært sterke uttalelser offisielt, så tror jeg det vil gå helt fint når representanter fra Tyrkia og Norge møtes til samtaler på bakrommet. Situasjonen i Tyrkia vil derimot være annerledes: Det kan ta lang tid før Erdogan slutter å bruke dette som et eksempel for sine velgere, sier Myksvoll.

Tyrkia-ekspert Einar Wigen ved Universitetet i Oslo tenker også i samme retning.

– Vi bør aldri undervurdere Erdogans vilje og evne til å bruke saker som dette taktisk. Han kan utnytte dette til egen vinning, men det gjenstår å se hva han til syvende og sist forlanger, sier Wigen til NTB.

Han beskriver handlingen under NATO-øvelsen som «usedvanlig dum».