Frode Bergs forsvarere sier at han var på oppdrag for E-tjenesten da han ble pågrepet i Russland

62-åringen ble pågrepet utenfor hotell Metropol i Moskva 5. desember i fjor. Siden har han sittet i det beryktede Lefortovo-fengselet i den russiske hovedstaden.

Nå innrømmer Berg at han har jobbet for den norske etterretningstjenesten, skriver Dagbladet.

Ifølge den russiske sikkerhetstjenesten FSBs anklage er han mistenkt for å ta med 3000 euro til to russere. Dette skulle være betaling for spionasje utført for norsk etterretningstjeneste, mot den russiske nordflåten, ifølge anklagen.

Berg var ikke ansatt i E-tjenesten, men var kurer når han reiste til Russland, sier 62-åringens norske advokat Brynjulf Risnes til Aftenposten.

– Han har utført oppdrag på vegne av norsk etterretning, og han har gjort det flere ganger. Han har påtatt seg å ta med noen konvolutter til Russland og putte dem i en postkasse. Det har vært penger og instruksjoner til en mottager, men han har aldri møtt noen eller tatt med noe tilbake til Norge, sier Risnes.

Per Anders Johansen

Innrømmer de faktiske forhold

Ifølge Dagbladet fikk Berg det han skulle ta med av en mann han møtte på et hotell i Oslo.

– Med den informasjonen som har fremkommet, er vår klient Frode Berg sikker på at mannen han møtte i Oslo i fjor høst, og som ba ham reise til Moskva å gjøre det som førte til arrestasjonen og spionsiktelsen, jobbet for den norske Etterretningstjenesten, sier Bergs russiske forsvarer, Ilja Novikov, til Dagbladet.

Risnes sier at Berg «innrømmer de faktiske forhold», men at han ikke forsto sammenhengen og rekkevidden av det han gjorde.

– Han føler seg sviktet fordi de ikke fortalt om de store konsekvensene dette kunne få. Han prøvde nok å avdramatisere det for seg selv. Derfor var han i sjokk etter pågripelsen, sier Risnes til Aftenposten.

E-tjenesten vil ikke uttale seg

Etterretningstjenesten, som er en del av Forsvaret, viser til Utenriksdepartementet og vil ikke kommentere saken overfor Dagbladet.

Pressetalsperson Ane Lunde i Utenriksdepartementet sier til Aftenposten at UDs kommunikasjonssjef Frode O. Andersens uttalelser til Dagbladet er departementets kommentar til saken.

– Utenrikstjenesten fortsetter å arbeide for å ivareta Frode Bergs interesser. Blant annet gjennom besøk i fengselet for å gi praktisk bistand, og å være til stede på rettsmøter, sier Andersen til Dagbladet.

– Vi har en stor forståelse for at denne saken er en betydelig påkjenning for Frode Berg og familien hans, sier han.

– Det er viktig å ha klart for seg at det fortsatt ikke er tatt ut noen tiltale og at saken fortsatt er under etterforskning i Russland, sier Andersen.